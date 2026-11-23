Sin anunciar nuevas metas de contratación, el mandatario fijó el 11 de marzo de 2027 como fecha para rendir cuentas. Con un desempleo de 9,8% y una aprobación bajo 30%, el oficialismo respalda el giro, pero parte de sus parlamentarios cuestiona el diseño del plan y la meta de 100 mil empleos.

Tras semanas marcadas por la crisis de las rebajas de condenas a delitos sexuales contra menores, el presidente José Antonio Kast cambió el foco. Después del décimo consejo de gabinete de su mandato, el mandatario dejó la contingencia de lado y puso la mirada en el 11 de marzo de 2027, con el empleo como prioridad.

El presidente encabezó un punto de prensa, el primero desde su regreso al país tras la gira de nueve días por Vietnam, China y Japón, luego de un extenso consejo de gabinete realizado en el salón Montt Varas. Allí anunció una nueva cuenta regresiva, que comenzará a correr el próximo lunes y terminará cuando se cumpla un año de su Gobierno. “Hoy nuestra emergencia es una: el empleo”, afirmó, detallando que “son 100 días donde vamos a trabajar con aún mayor intensidad en esta emergencia”.

Es la segunda vez que recurre a esta fórmula: la primera fue al asumir, el 11 de marzo de 2026. Esta vez, sin embargo, no entregó nuevas metas de contratación ni detalló iniciativas adicionales a las ya informadas por el Ejecutivo. Eso sí, prometió “redoblar nuestros esfuerzos” y rendir cuenta el 11 de marzo, en una instancia distinta de la Cuenta Pública ante el Congreso.

El tono fue notoriamente distinto al de sus últimas intervenciones. En La Moneda y en el oficialismo destacan que el presidente dejó de presionar la tecla de la contingencia y apuntó a futuro. Kast reconoció los ruidos políticos —que han estado marcados por la AC contra Rabat— , pero aseguró que “no nos vamos a desenfocar de nuestro objetivo”.

Y sobre las encuestas, dijo: “Obviamente miramos las encuestas”, pero hizo hincapié en que “no nos han definido jamás” .

En La Moneda saben que las expectativas de la ciudadanía respecto del Gobierno están en un momento delicado, pero con margen para la mejora.

La última encuesta Cadem, del 15 de noviembre, mostró 27% de aprobación y 69% de desaprobación. A comienzos de mes, las rebajas de penas (43%) y el aumento del desempleo (42%) aparecían casi empatadas entre las principales razones de desaprobación. Aun así, en el Ejecutivo y en el Congreso coinciden en que uno de los principales focos de molestia es la economía con el empleo como punto central en las preocupaciones de la ciudadanía.

Las cifras respaldan esa percepción. La desocupación llegó a 9,8% en el trimestre julio-septiembre, su nivel más alto desde 2021, según el INE. A ello se suma el costo de la vida, que ha presionado el bolsillo de los chilenos, con el “bencinazo” como principal hito de la contracción económica que, según el ministro Quiroz, ya tiene ribetes de recesión.

La apuesta del Gobierno es que, desde el primer semestre del próximo año, se vean los primeros resultados de la megarreforma y de la inyección de recursos al Ministerio de Obras Públicas a través de la Ley de Presupuestos.

A comienzos de noviembre, los ministros Tomás Rau (Trabajo) y Louis de Grange (MOP) informaron que ya estaba publicado el 100% de las licitaciones de 241 contratos, que permitirían crear cerca de 23 mil empleos en 2027. “Vamos a ir acelerando aún más el tema de la ejecución de obras”, dijo Kast.

La idea es que, con mayor inversión pública, el desempleo dé una tregua durante los primeros meses de 2027 y que, hacia marzo, comience a sentirse la inversión privada, centro del plan. Hacienda, en tanto, proyecta un crecimiento de 3,3% para 2027, con una expansión de la inversión de 8,1%. Para entonces, el Presidente prometió mostrar “un cambio radical” en la calidad de vida de los chilenos.

En el oficialismo, sin embargo, apuntan a problemas de diseño y a la meta de 100 mil empleos informada por el Gobierno.

La vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón (RN), lo planteó sin matices: “Lamentablemente no fuimos escuchados. Ellos quieren mover la aguja con 100.000 empleos. Nosotros calculábamos que eran 300.000 empleos, pero sobre todo hay que poner a los mejores a liderar esto”.

En esa línea, la diputada cuestionó que la tarea no quedara en manos del ministro del Trabajo. “Para mi gusto y no quiero incluir a Renovación Nacional, el presidente en vez de pasarle el palo de esta apuesta al ministro Rau, que es el ministro del Trabajo, se la pasó al ministro Mas. Yo creo que hay que cambiar el diseño porque el que realmente sabe cómo generar empleo es el ministro del Trabajo”, afirmó.

Desde la UDI, en cambio, respaldaron la iniciativa. Su presidente, Guillermo Ramírez, sostuvo que “se puede generar un cambio en materia de empleo”, aunque reconoció que la meta del presidente “es exigente”.

“A los partidos lo que nos corresponde es apoyar esa agenda desde el Congreso”, precisó y añadió que “hemos sentado las bases a través de la ley de reconstrucción” y recordó que el gobierno “hace algunas semanas atrás presentó el plan despega para generar más trabajo. Ese plan está en plena ejecución, por lo tanto sería injusto decir que el gobierno no se ha ocupado del problema”.

El diputado Diego Schalper (RN) puso el acento en los problemas comunicacionales del Gobierno. “Nosotros lo que quisiéramos es que las buenas noticias que abundan no pasaran tan coladas”, afirmó, dando como ejemplo que, según la Cámara Nacional de Comercio, la inversión en ese ámbito ha crecido más de 40% en lo que va del año.

En esa línea, Schalper aseguró que Kast “tiene claro que para que se escuche con mayor claridad la música del gobierno, es importante que no haya ruido”.

La primera prueba llegará el viernes, con las nuevas cifras de desempleo del INE, mientras el Presupuesto 2027 vuelve a la Cámara de Diputados. La definitiva será el 11 de marzo, según la propia estimación del mandatario.