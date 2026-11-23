“Son casos profundamente dolorosos. Estamos hablando de niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos, y tenemos que tener mucho cuidado con cómo abordamos esto”, puntualizó Raúl Soto.

AGENCIA UNO

El diputado Raúl Soto (PPD), presidente de la comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro Fernando Rabat, indicó que el Ministerio de Justicia les entregó más de 1.800 decretos de rebaja de pena firmados durante el actual Gobierno.

El diputado Soto dejó en claro que se trata de documentos firmados por el Ministerio de Justicia sin recibir una orden de la Corte Suprema.

“Estoy francamente impactado. Nos acabamos de enterar de que no eran 56 decretos: recibimos más de 1.800 decretos de rebaja de condena firmados por la actual administración, respecto de delincuentes en todo tipo de delitos. Hablamos de abusadores y violadores de niños y adolescentes, de criminales de lesa humanidad, pero también de narcotraficantes y miembros del crimen organizado”, declaró Raúl Soto.

En esta línea, el legislador precisó que revisarán toda la documentación entregada por la cartera dirigida por Fernando Rabat está completa o faltan antecedentes. Junto con ello, recalcó que esto supera los 309 casos que en su momento informó el secretario de Estado al Senado.

Raúl Soto dejó en claro que los decretos se dejarán anónimos para poder ser trasparentados a la ciudadanía, puntualizando que el detalle de cada caso se mantendrá en reserva para resguardar a las víctimas, consignó radio Biobío.

“Son casos profundamente dolorosos. Estamos hablando de niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos, y tenemos que tener mucho cuidado con cómo abordamos esto”, puntualizó.

El diputado Raúl Soto aprovechó de invitar al ministro Fernando Rabat a comparecer ante la comisión revisora: “Si no comparece personalmente, la señal es clara: el ministro se está escondiendo, no quiere dar la cara. Ministro, venga a la comisión: acá vamos a escuchar sus argumentos, pero no rehúya su responsabilidad. Lo vamos a citar todos los días, de aquí al viernes, hasta que concurra personalmente“.

“Tiene una obligación ética y política. Puede comparecer su abogado, pero quien firmó esos decretos no es el abogado, es el ministro Fernando Rabat y sus subsecretarios. Son ellos los que tienen que dar la cara ante el país. Hemos dicho que vamos a actuar con imparcialidad y darle todas las garantías de defensa, pero él personalmente debe venir y responder”, sentenció el presidente del PPD.