Jara también criticó el manejo del alza de los combustibles por parte del Ejecutivo, advirtiendo sobre sus efectos en el bolsillo de las familias y sus repercusiones en la economía.

La exministra del Trabajo y excandidata presidencial, Jeannette Jara, lanzó una serie de críticas a la gestión del Gobierno de José Antonio Kast, apuntando a los compromisos asumidos durante la campaña, la falta de liderazgo del mandatario y las decisiones económicas impulsadas por el Ejecutivo.

En una entrevista con Felipe Bianchi en radio Pauta, la militante del Partido Comunista abordó el escenario político tras la llegada de la ultraderecha al poder y manifestó su preocupación por las consecuencias que, a su juicio, están teniendo las decisiones gubernamentales en la ciudadanía.

Jara arremete contra Kast: “En mi gobierno no se habrían indultado a pedófilos”

Jara fue consultada directamente sobre si consideraba que habría realizado una mejor administración que el actual jefe de Estado. Su respuesta fue categórica: “Yo creo que sí. Creo que lo habría hecho mejor que Kast”.

Al explicar su postura, sostuvo que buena parte de las dificultades que enfrenta el país responden a decisiones adoptadas por la actual administración. Como ejemplo, mencionó los indultos y el manejo del alza de los combustibles, asegurando que durante un eventual gobierno suyo habría priorizado medidas de apoyo a las familias.

“Yo te aseguro que mi gobierno no se habría ni indultado a pedófilos ni violadores de niños”, afirmó.

Asimismo, cuestionó la decisión de no traspasar completamente el aumento de los combustibles a la ciudadanía, argumentando que sus efectos no se limitan al gasto inmediato, sino que también repercuten en el funcionamiento general de la economía.

Jeannette Jara cuestiona el liderazgo de José Antonio Kast

Por otra parte, la excandidata presidencial puso el foco en el rol que ha desempeñado el mandatario durante sus primeros meses en La Moneda, cuestionando su capacidad para conducir al equipo de gobierno.

En esa línea, comparó la actitud de Kast durante su etapa como candidato con su actual desempeño como presidente, señalando que anteriormente mostraba una postura mucho más resolutiva frente a los problemas políticos.

“Él tenía las soluciones para todo. Y hoy día es que el presidente ni se pronuncia. No ha ejercido liderazgo”, sostuvo.

Junto a ello, Jara planteó que las dificultades del Ejecutivo no pueden atribuirse exclusivamente a los integrantes del gabinete, sino que también involucran directamente al jefe de Estado.

“Cuando el capitán toma una decisión y se siente en la banca y está mirando nomás el partido, es como que el problema no está en el equipo solamente. También está en el capitán”, expresó.

En materia económica, la exministra también cuestionó la rebaja de impuestos impulsada por la administración de Kast, advirtiendo que podría tener consecuencias para las finanzas públicas en los próximos años.

Al respecto, sostuvo que la medida resulta contradictoria considerando los problemas de estrechez fiscal que ha planteado el propio Ejecutivo.

“Entonces, el que ha sido tan bueno para los negocios en su vida privada, hizo muy mal negocio para Chile”, manifestó.

De igual forma, acusó que la reducción de los ingresos fiscales podría limitar la capacidad del Estado para responder a las necesidades de la población. “Lo que hizo fue disminuirle los ingresos al fisco”, agregó.