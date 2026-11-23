Lorena Herrera, directora general de Concesiones, expresó que “esto representa una señal de confianza en Chile y en su sistema de concesiones. Probablemente son muchos los países que este tipo de empresas están analizando, por lo que tomar la decisión de invertir en Chile es porque estamos ofreciendo condiciones adecuadas”.

AGENCIA UNO

Brisa Group, la principal concesionaria de autopistas de Portugal, ha concretado una serie de reuniones con el Ministerio de Obras Públicas (MOP) para explorar eventuales oportunidades de expansión en el mercado local.

Estos encuentros se han concretado en Lisboa y Santiago, y si bien aún no se oficializa un anuncio de inversión en proyectos específicas, según fuentes consultadas por el Diario Financiero se ha visto un interés concreto por invertir en Chile.

La primera reunión se concretó en marzo pasado, cuando los representantes de Brisa se encontraron con la cartera, entonces dirigida por Jessica López.

Según InfoLobby, en la cita estuvieron presentes el director del grupo, Eduardo António da Costa Ramos; el gerente de Desarrollo de Negocios, Goncalo Nuno Gallis Ramalho; y el presidente del comité ejecutivo, António Pires de Lima.

La segunda entrevista se realizó en octubre, cuando una delegación de InvestChile estuvo en la casa matriz de Brisa Group, en Lisboa.

Tras esto, ejecutivos de la compañía portuguesa viajaron a Chile para un encuentro con la directora general de Concesiones, Lorena Herrera. Esta comitiva estuvo integrada por Joao Portela, senior manager de la filial concesionaria; Joao Santos Marques, director de Desarrollo de Negocios y Desarrollo Corporativo; Joao Sá Madeira, gerente sénior de Desarrollo de Negocios; y Goncalo Nuno, además de representantes de Santander Chile.

La última cita ocurrió la semana pasada, cuando nuevos ejecutivos de Brisa se reunieron con el ministro Louis de Grange.

Lorena Herrera, directora general de Concesiones, expresó que “esto representa una señal de confianza en Chile y en su sistema de concesiones. Probablemente son muchos los países que este tipo de empresas están analizando, por lo que tomar la decisión de invertir en Chile es porque estamos ofreciendo condiciones adecuadas”.

Sobre las alternativas que analizó Brisa Group, la directora de concesiones sostuvo que está viendo competir en nuevas licitaciones, adquirir participaciones en sociedades existentes o establecer alianzas con constructoras e inversionistas.