El instrumento mide, en gran medida, la agrupación y no la enseñanza propiamente tal. Y, sin comparabilidad entre disciplinas y niveles educativos, difícilmente sirve para tomar decisiones a nivel institucional. Esto revela un problema mayor que ya parece generalizado en el Estado: muchas políticas públicas, incluso con un diseño robusto detrás, no se condicen con la realidad que declaran abordar.

Recientemente se cerró el plazo para que miles de profesores entreguen su Portafolio de Competencias Pedagógicas, etapa fundamental dentro de la Carrera Docente. Lamentablemente, parte de esta evaluación es una ficción. Más aún, una ficción que, pese a ser conocida, funciona sin reparo alguno. Junto con ello, su etapa de corrección nos cuesta millones a todos los chilenos y, con el presupuesto del Ministerio de Educación asfixiado, esto debería al menos incomodar.

¿Cómo funciona la Evaluación Docente? Cada cuatro años los profesores de colegios que reciben financiamiento del Estado deben evaluarse para determinar su nivel de expertiz, de acuerdo a tramos que conllevan una asignación en su remuneración (nivel inicial, avanzando, experto, etc.). Para avanzar se exigen dos instrumentos: una prueba de conocimientos según la asignatura y el Portafolio, que reúne planificación, evaluación y reflexión, una clase grabada y un trabajo colaborativo. Inicialmente, la promesa era una diseño de política pública que permitiera observar la práctica real, sin embargo, la realidad es otra.

Primero, la clase grabada. Se ensaya muchas veces, con un curso ideal y en una hora ideal, mientras el colegio entero se paraliza y se organiza en función de quién graba. Lo que se evalúa no es, siendo rigurosos, una clase: es un estreno escénico.

Por su parte, el resto del Portafolio no siempre es obra de quien lo firma. Hace años opera un mercado informal con “asesores” que dominan las rúbricas al dedillo y ofrecen servicios que van desde “apoyar con tips” hasta “completar el instrumento en tiempo y forma”; todavía más grave, muchos se jactan de haber sido parte de los equipos correctores en años anteriores. Esto ocurre a vista, paciencia y descaro de todos en grupos de Facebook, perfiles de Instagram y cuentas de TikTok. Esto ha distorsionado a tal punto el sistema, que los profesores que realizan el Portafolio por cuenta propia están empezando a pedir licencias médicas irregulares para poder “competir” contra los que pagan por que otros se los hagan.

Otro problema sensible es el uso de la inteligencia artificial. Si bien se admite, siempre que la autoría sea del docente y se declare, se termina delegando la reflexión pedagógica, que es, justamente, el corazón del instrumento y, por tanto, lo que lo justifica como tal se cae a pedazos ¿Qué sentido tiene un instrumento que no es capaz de hacer distinciones significativas entre quienes realmente han reflexionado y quienes han delegado esta tarea en modelos de inteligencia artificial?

Por otra parte, el proceso de corrección contiene serias falencias que cuestionan su validez. Según el propio MINEDUC, cada año se reciben entre 20.000 y 24.000 portafolios que se corrigen módulo a módulo, con rúbricas y en tiempo más bien acotados; junto con ello, apenas el 25% de los módulos es revisado por un segundo corrector de manera independiente. En definitiva, es un sistema diseñado para estandarizar a gran escala, no para juzgar la complejidad del ejercicio pedagógico como tal, a pesar que se declare lo contrario.

En el mismo sentido, hay fundamentos sólidos de que el problema es también a nivel técnico. En el estudio de Padilla, Rodríguez y Espinoza (2023), donde se analizaron sistemáticamente los resultados de la última década, se encontraron sesgos en el Portafolio que favorecen un buen desempeño por agrupación, sobre todo de mujeres de enseñanza media que imparten la asignatura de matemáticas. Dicho de otro modo, el instrumento mide, en gran medida, la agrupación y no la enseñanza propiamente tal. Y, sin comparabilidad entre disciplinas y niveles educativos, difícilmente sirve para tomar decisiones a nivel institucional. Esto revela un problema mayor que ya parece generalizado en el Estado: muchas políticas públicas, incluso con un diseño robusto detrás, no se condicen con la realidad que declaran abordar.

Nada de esto implica renunciar a evaluar; implica, sencillamente, dejar de fingir. Y, precisamente, donde no se puede fingir es en la Prueba de Conocimientos. Es cierto, no está exenta de otras dificultades, pero mucho menores y corregibles. Volviendo al inicio, vale la pena preguntarse si, dado este escenario, vale la pena mantener el Portafolio o bien, alivianar la evaluación con lo que sí nos permite medir realmente. En educación nos hemos acostumbrado a afrontar los problemas sin honestidad y sólo la verdad nos hará libres del lastimoso camino al que malas políticas públicas nos ha llevado en la última década.