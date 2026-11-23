La investigación se extendió por más de un año y permitió identificar un mecanismo que utilizaba empresas de papel y documentación tributaria falsa para evadir impuestos en operaciones de compraventa de animales.

Un total de 85 personas fueron detenidas durante un megaoperativo de la Policía de Investigaciones (PDI) que permitió desarticular tres organizaciones criminales vinculadas al rubro ganadero.

El procedimiento se desarrolló en las regiones del Maule, Ñuble, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, en el marco de la denominada “Operación Ganadero”, una investigación que se prolongó por más de un año y que apunta a un fraude tributario cercano a los $7 mil millones, principalmente asociado a la evasión del IVA.

Megaoperativo de la PDI deja 85 detenidos por fraude ganadero de $7 mil millones

De acuerdo con los antecedentes policiales, las agrupaciones utilizaban sociedades comerciales sin actividad económica real para facilitar operaciones fraudulentas en ferias ganaderas del sur del país.

Según detallaron, “a través de estas sociedades, facilitaban documentación tributaria fraudulenta para respaldar operaciones de compraventa de animales en ferias ganaderas del sur del país”. Con este mecanismo, los involucrados “buscaban evadir el pago del IVA débito asociado a las transacciones, además de obtener pagos en efectivo, evitando las retenciones tributarias que realizan las ferias ganaderas”.

La investigación también estableció que las organizaciones crearon 359 sociedades y empresas de papel, recurriendo a documentos falsos y a personas que facilitaban sus identidades para ocultar a los verdaderos beneficiarios.

Entre los delitos que se les atribuyen figuran asociación criminal, abigeato, delitos informáticos, lavado de activos y creación y utilización de empresas ficticias. En el operativo fueron incautados inmuebles, dinero en efectivo y cerca de 30 vehículos, además de ordenarse el congelamiento de las cuentas bancarias de los investigados.

La mayor parte de las detenciones se concretó en La Araucanía y entre los aprehendidos se encuentran los tres presuntos líderes de las bandas, junto a sus operadores y testaferros.