Desde el equipo del parlamentario atribuyeron inicialmente las diferencias a una “mala asesoría por parte del Partido”,

El diputado Javier Olivares del (PDG) deberá corregir su declaración de patrimonio para incorporar cuatro propiedades que no figuraban en sus antecedentes anteriores, modificación que elevará sus activos a cerca de US$6,3 millones.

La actualización considera tres inmuebles en Estados Unidos y un departamento en Viña del Mar, en medio de los cuestionamientos por las diferencias entre los documentos que presentó antes de asumir como parlamentario y aquellos registrados posteriormente ante la Cámara.

La omisión de Javier Olivares: de $95 millones declarados a un patrimonio de US$6,3 millones

Según informó El Mostrador, a partir de un reporte de la plataforma EstadoClaro, en agosto de 2025, cuando era candidato, Olivares declaró un patrimonio neto de $95,8 millones, compuesto por una propiedad en Limache, fondos mutuos y un vehículo Mercedes-Benz.

Sin embargo, en abril de 2026, ya como diputado, presentó una nueva declaración en la que mantuvo esos bienes e incorporó otros diez, entre ellos tres propiedades en Estados Unidos. Con estos antecedentes y un ahorro previsional de $12 millones, su patrimonio declarado llegó a $2.129 millones.

Desde el equipo del parlamentario atribuyeron inicialmente las diferencias a una “mala asesoría por parte del Partido”, mientras que el propio Olivares señaló que la primera declaración fue incompleta y que la corrigió tras recibir orientación del Congreso.

Además, indicó que el secretario general de la Cámara, Miguel Landeros, solicitó una nueva rectificación en septiembre. Esta última actualización sumará un terreno y dos propiedades en Estados Unidos, además de un departamento en Viña del Mar, adquirido en marzo, lo que representaría un incremento de unos US$3,2 millones.

Consultado por BioBioChile, el diputado defendió el origen de sus bienes y aseguró que estos fueron adquiridos antes de asumir el cargo. “La responsabilidad por mi declaración es mía y la asumo. Mi patrimonio tiene un origen claro y no tengo nada que ocultar”, afirmó.