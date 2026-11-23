Para Anamaría Arriagada, “querer entrar en procesos que son hoy día delicados y que están siendo bien manejados y vigilados, no hace sino entorpecer la práctica médica, insegurizar a los pacientes y sus familias y ponerlos en riesgo”.

AGENCIA UNO

Anamaría Arriagada, presidenta del Colegio Médico, se sumó a la controversia generada por la discusión que se lleva adelante en el Congreso respecto al financiamiento público de tratamientos hormonales, dejando en claro que los protocolos médicos “no deberían discutirse en el Parlamento”.

En entrevista con radio Cooperativa, Arriagada planteó que “hace un par de años que hay una arremetida de un sector ligado a movimientos de ultraderecha en el mundo y que han levantado información no fidedigna, muchas veces falsa, tratando de detener lo que son los procesos de manejo, tratamiento y supervisión de las personas trans y también de niños y adolescentes trans”.

La facultativa dejó en claro que el Colegio Médico se ha vinculado a “sociedades científicas que están siempre muy cercanas al Colegio para poder defender la práctica médica, porque a nosotros nos parece que estos temas no debieran discutirse en el Parlamento. Es como que el Parlamento estuviera discutiendo sobre el tratamiento del asma o del infarto”.

“Es que querer entrar en procesos que son hoy día delicados y que están siendo bien manejados y vigilados, no hace sino entorpecer la práctica médica, insegurizar a los pacientes y sus familias y ponerlos en riesgo, entre otras, de un deterioro en su salud mental, incluso de un aumento de la posibilidad de suicidio”, advirtió.

Consultada sobre el anuncio del Ministerio de Salud revisar administrativamente el aumentar la edad de 16 a 18 años el requisito para la hormonización cruzada, Anamaría Arriagada sostuvo que “retrasarlo va a obedecer a una razón política y eso es, para nosotros como médicos, inaceptable. No hay nada en la evidencia que diga que tenemos que dejar de hacer lo que hacemos hoy, que es medicina responsable, técnica y asentada en la evidencia que hay”.

En esta línea, dejó en claro que el Colegio Médico aún no ha sido citado por el Minsal para analizar esta situación: “La verdad es que la ministra de Salud es una médica. O sea, ella sabe que aquí lo primero es tomar una decisión técnica, y ello también significa una decisión ética. En este caso van las dos cosas juntas. Aunque le acarree un problema político”.