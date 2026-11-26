El universo del estudio contempla 19 clínicas especialistas de fertilización asistida y medicina reproductiva en Chile monitoreadas desde el año 2024 a la fecha.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) desarrolló un estudio exploratorio sobre el mercado de fertilización asistida en Chile, que detectó una serie de barreras, como falta de información, altos costos y carencia de sistematización normativa.

Este análisis tenía como objetivo dar cuenta del funcionamiento de este mercado desde una perspectiva de los derechos del consumidor, incorporando distintos aspectos de su oferta de servicios, precios referenciales y marco regulatorio.

El Sernac precisó que el estudio además tiene un enfoque mixto, que contempla un análisis cualitativo y cuantitativo de la información relacionada con las clínicas de fertilización y a los servicios que ofrecen, según directrices del marco normativo aplicable.

El universo del estudio contempla 19 clínicas especialistas de fertilización asistida y medicina reproductiva en Chile monitoreadas desde el año 2024 a la fecha.

En materia de precios, el Sernac puntualizó que la mayoría de los centros de reproducción asistida en Chile, no publican un listado de precios fijos en su web, ya que, según informan, cada presupuesto se calcula tras un estudio y diagnóstico médico por paciente.

La oferta de reproducción asistida abarca desde intervenciones de baja complejidad, como la inseminación intrauterina (IIU), hasta procedimientos de alta complejidad, como la fecundación in vitro (FIV), la inyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI), la transferencia embrionaria y la criopreservación de gametos y embriones.

Las técnicas se clasifican según su complejidad biomédica, su grado de invasividad y sus requerimientos tecnológicos.

El estudio exploratorio evidenció algunos hallazgos que afectan a los consumidores en este mercado, es la falta de claridad respecto a los precios en los sitios web de las clínicas, dispersión normativa, diversidad de procedimientos y una falta de información oportuna y relevante en clínicas y centros especializados en fertilidad.

“Si bien existen distintas disposiciones sanitarias o normas generales en diferentes cuerpos legales y reglamentarios aplicables al sector salud, se evidencia una falta de sistematización normativa que propenda a garantizar la entrega de información de manera más clara, eficaz y oportuna”, precisó el Sernac.