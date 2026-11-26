La disputa involucra un patrimonio avaluado en más de $5.047 millones y una deuda tributaria que originalmente fue calculada en $46,6 millones, pero que, con multas e intereses, llegó a $100 millones.

La Tesorería General de la República (TGR) recurrió nuevamente a la justicia para exigir el pago de los impuestos asociados a la herencia que recibió Lucía Pinochet Hiriart, hija mayor de Augusto Pinochet, tras la muerte del exdictador en 2006.

La disputa involucra un patrimonio avaluado en más de $5.047 millones y una deuda tributaria que originalmente fue calculada en $46,6 millones, pero que, con multas e intereses, llegó a $100 millones.

Herencia de Pinochet vuelve a tribunales: Tesorería busca que su hija pague deuda de más de $100 millones

El nuevo requerimiento fue presentado el 23 de noviembre ante el 15° Juzgado Civil de Santiago, donde la Tesorería busca que se confirmen judicialmente los rechazos a las objeciones administrativas planteadas por la heredera.

De esta manera, el organismo pretende obtener una resolución que permita concretar el cobro de los tributos, argumentando que la deuda no ha prescrito y que corresponde a Pinochet Hiriart asumirla, debido a que aceptó la herencia en 2009.

El conflicto se remonta a 2015, cuando el Servicio de Impuestos Internos (SII) determinó que la hija del exdictador debía pagar impuestos por los bienes heredados, equivalentes al 7,14% del patrimonio. Sin embargo, en 2022 la contribuyente recurrió al Tercer Tribunal Tributario y Aduanero de Santiago para cuestionar el cálculo, alegando, entre otros argumentos, que los cobros estaban prescritos, que existían pasivos en la herencia y que parte de los bienes había sido cedida a su hermano Marco Antonio Pinochet Hiriart.

La postura de la heredera fue rechazada tanto por el tribunal tributario como por la Corte de Apelaciones de Santiago.

Posteriormente, presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema, instancia que todavía debe pronunciarse sobre el cálculo de los impuestos. Mientras tanto, los cobros de la Tesorería permanecieron suspendidos durante varios años por decisiones judiciales, pero esa última paralización terminó el pasado 10 de noviembre, lo que permitió reactivar el procedimiento de cobro.

Entre los bienes considerados por el SII para determinar el monto de la herencia figuran siete propiedades, entre ellas la casa de El Melocotón, en San José de Maipo, además de inmuebles en Valparaíso y Viña del Mar.

También se incluyeron cuatro vehículos, participaciones en sociedades y acciones de empresas, junto con depósitos y documentos bancarios. Entre estos últimos destacan dos vales vista por US$5 millones y otro por US$1 millón, montos que la heredera ha cuestionado y asegura no haber recibido.

Con esta nueva presentación, la justicia civil deberá resolver si corresponde confirmar los rechazos a las objeciones administrativas y avanzar en el cobro de los impuestos.

En paralelo, la Corte Suprema mantiene pendiente la revisión del recurso que busca determinar si el cálculo tributario realizado por el SII se ajusta a derecho, por lo que la disputa por la herencia de Augusto Pinochet continúa abierta a casi dos décadas de su fallecimiento.