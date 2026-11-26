María Paz Arzola recalcó que “al final lo que hay que poner en el centro es la calidad de la educación, el bienestar de los estudiantes y ese es nuestro norte”.

AGENCIA UNO

María Paz Arzola, ministra de Educación, celebró la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de desestimar el requerimiento presentado por la oposición en contra del proyecto del Gobierno que flexibiliza y permite postergar los traspasos de los colegios desde las municipalidades a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

La secretaria de Estado destacó que “hoy día recibimos una buena noticia desde el Tribunal Constitucional que finalmente valida el proyecto de ley que ya aprobó el Congreso y que lo que busca es generar mejores condiciones para la instalación de los SLEP que faltan”.

En esta línea, la ministra Arzola recalcó que el objetivo es concretar los traspasos de los establecimientos educacionales en condiciones adecuadas, sin seguir un calendario establecido.

“A nosotros no nos obsesiona un calendario ni una agenda de traspaso, sino lo que estamos buscando es poder garantizar las mejores condiciones hacia la transición del nuevo sistema, de manera que las familias tengan certeza”, aseguró la titular del Mineduc.

La ministra de Educación explicó que las municipalidades que muestran un desempeño positivo en la administración de los colegios pueden seguir en esta tarea, hasta que el SLEP esté en condiciones de recibirlos, con un plazo máximo de 2035.

“El traspaso de los establecimientos educativos hacia los SLEP es una gran reforma que lleva 10 años que nosotros desde que asumimos la tomamos y ya venía en marcha. Y es por eso que presentamos este proyecto que nos permite seguir con este proceso con una mayor responsabilidad, atendiendo siempre a la calidad y poniendo en el centro el buen funcionamiento tanto de los servicios locales como de los propios establecimientos educativos”, detalló.

María Paz Arzola recalcó que “al final lo que hay que poner en el centro es la calidad de la educación, el bienestar de los estudiantes y ese es nuestro norte y es la buena noticia de que el TC haya entonces validado esta esta proyecto de ley que pronto será ley”.