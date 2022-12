Las denuncias que cuestionan a las cajas de compensación: altos intereses en créditos y comisiones de seguros

28 de Diciembre de 2022

El llamado, por ahora, es a tener ojo con las cuotas que se pactan. Estas entidades aparecen como una alternativa para conseguir préstamos en las fiestas de fin de año.

En tiempos económicos complejos, con una inflación que se ha mantenido en altas cifras durante 2022, el llamado de las autoridades y los actores financieros es enfrentar los últimos días del año de forma más austera que en épocas anteriores. La Navidad y el Año Nuevo son fechas donde el gasto de los hogares nacionales, por lo general, se dispara.

En este escenario, las Cajas de Compensación de Asignación Familiar (CCAF) aparecen como una alternativa para conseguir un préstamo, pues no consideran mayores antecedentes del solicitante, incluso, si mantienen una deuda en el sistema comercial.

Actualmente, son cuatro las corporaciones de carácter privado que están facultadas por el Estado para entregar prestaciones legales (asignación familiar, subsidio por incapacidad laboral temporal, subsidio por reposo maternal de afiliados cotizantes de Fonasa y subsidio de cesantía) y prestaciones de bienestar social.

En estas últimas, aparte de los beneficios que se pueden contratar para salud, vacaciones y bonos (fallecimiento o escolaridad), aparecen en oferta los créditos sociales, una de las opciones que más publicitan Los Andes, Los Héroes, La Araucana y Caja 18 en sus canales. Estas entidades están reguladas por la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) y actualmente cuentan con un total de 7.047.028 personas afiliadas, de las cuales 5.644.057 están activos laboralmente y 1.402.971 son pensionados.

De acuerdo al catrastro y el ranking que realizó EL DÍNAMO con el consolidado de la Suseso hasta septiembre, la caja de compensación que aplica la mayor tasa de interés en créditos sociales para trabajadores hasta 200 UF ($7.010.800 al 26 de diciembre) en un plazo de 24 meses es Caja 18 con 2,59%. En estas mismas condiciones le siguen Los Héroes (2,49%), La Araucana (2,45%) y Los Andes (2,39%), esta última, de hecho, cuenta con la mayor cantidad de afiliados llegando a 4.120.394 durante este año.

Respecto a los préstamos de este tipo que superan las 200 UF y que pueden llegar a las 5.000 UF ($175.270.000) con un plazo de dos años para pagarlos, la Caja 18 se mantiene con la tasa de interés más alta para este producto financiero (2,14%). Los Héroes marca 1,86%, Los Andes 1,70% y La Araucana finaliza el registro con 1,60%.

A diferencia de la banca, las cajas no discriminan condiciones. Son parejas para todos los ciudadanos, con igual tasa de interés para el mismo tramo de monto y plazo del crédito para cualquier trabajador.

Los créditos de consumo en la banca y el retail, por lo general, tienen tasas de interés más altas que los créditos sociales. De acuerdo al comparador del Sernac, al solicitar $7.000.000 en 24 meses, sólo tres bancos tienen, en promedio, una tasa de interés menor que las cajas de compensación. Ese es otro de los “ganchos” con los que compiten con la banca.

Alerta por reclamos por cobros superiores a lo pactado

Con esta información, los afiliados pueden acceder a un crédito social. El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), en uno de sus últimos análisis financieros, ubicó a las cajas de compensación como las instituciones con mejor comportamiento. De los 53.663 reclamos respecto al mercado, sólo el 2,3% corresponde a estas entidades, mientras que la banca y el retail financiero marcaron el 33,8% y el 33,3% de los casos, respectivamente.

A pesar de estos números, hay personas que han presentado quejas y reclamos por cobros que no corresponden a lo pactado. Según pudo confirmar EL DÍNAMO, en la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) existe registro de esta situación y, de hecho, durante el año se abrió una plataforma para exponer los casos y solicitar ayuda para la denuncia.

“Hemos recibido alertas sobre la tasa máxima convencional en intereses y nos preocupa tener una situación compleja para los consumidores de todo Chile que se han visto en la situación de solicitar créditos”, expusieron en el organismo que preside Hernán Calderón, donde invitan a revisar las cuotas, pues, en algunos casos, las personas han detectado diferencias en las comisiones impuestas por el seguro de desgravamen, obligatorio para los créditos sociales según establece la ley.

Actualmente las cajas de compensación trabajan con entidades en paralelo para ofrecer los seguros mientras se trabaja en la Ley Fintech que podría permitirles ofrecer más servicios financieros como ocurre en Francia o Colombia.

Caja Los Andes, por ejemplo, agrega un seguro de degravamen de BNP Paribas Cardif e informa en el ítem Comisiones incluidas en el precio del seguro: “Comisión del Corredor: 1% + IVA sobre prima cliente neta”. “Comisión del Contratante por recaudación: 28,30% (exento de IVA) sobre la prima cliente neta”. “Derecho de Distribución: Comisión por uso de canal de distribución, variable y eventual, calculada sobre el volumen de ventas de un conjunto de productos que incluyen el presente seguro [cuyo monto total no puede atribuirse a este producto en forma individual ni en forma exclusiva]”.

Los Héroes, en tanto, trabaja con Itaú y en su portal se puede encontrar el siguiente texto en cuanto a la comisión del seguro de desgravamen. “Estipendio por servicio de recaudación de prima: 1,0863 del capital asegurado”.

La Araucana, con BCI, tiene esta imagen en su página web respecto a este ítem:

¿Cómo llegan a estas tasas las cajas de compensación?

De acuerdo a la información a la que accedió EL DÍNAMO con entendidos de la industria, las fórmulas las estima cada entidad; sin embargo, a modo general, se basan en el riesgo de las personas que solicitan créditos sociales y los montos que buscan obtener. Por eso los valores podrían ser más altos. “Son decisiones comerciales que cada caja evalúa de acuerdo a la competencia en la que están. Hay que considerar que a diferencia de la banca, no hay respaldo en el Banco Central. Ellos pueden fondear en él y las cajas no, por lo que podrían haber números más altos considerando esto. Las cajas sólo pueden acudir a los bancos y los bancos al Banco Central“, indican.

Este punto se refiere a lo estipulado en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), donde se explicita que “el Banco Central tiene la responsabilidad de regular la cantidad de dinero en la economía. También actúa como banco de los demás bancos que existen en el mercado; es decir, los bancos tienen depósitos en el Banco Central. En este sentido, el Banco Central actúa como el prestamista de última instancia de la economía y por tanto provee liquidez a las instituciones que enfrentan problemas temporales de caja”.

En el punto de las comisiones por el seguro de desgravamen, la vinculación a agentes externos podría ser una razón de mayores cobros para las personas que buscan acceder a un crédito social. Las cajas se defienden con que “A diferencia de las AFP o las isapres, nosotros no tenemos fines de lucro, por lo que los intereses se devuelven en otros beneficios sociales, como descuentos en farmacias, reintegros y otros puntos que son de alto interés de las personas”.

Al término de este artículo, tras acceder a realizar las consultas respectivas, Caja Los Andes y Caja Los Héroes no habían respondido.

¿Por qué las denuncias no han tenido efecto?

A pesar de existir denuncias por cobros que no corresponden a las cuotas pactadas, el llamado, por ahora, es a tener ojo en los números que firman los ciudadanos. Si bien existen casos con cobros abusivos no establecidos en el contrato, éstos no han prosperado en alguna querella contra las cajas de compensación.

¿Las razones? Pueden ser varias, pero desde Conadecus insisten en la falta de información financiera que tiene la población.

En la corporación que lidera Hernán Calderón la premisa es que “si bien han llegado reclamos a nuestra oficinas en la plataforma que habilitamos, éstas no han prosperado en el tiempo, porque las personas no saben cómo actuar frente a esta problemática y no están seguros al cien por ciento de lo que están alertando. Nosotros lo asociamos a una falta de conocimiento en lo que respecta a cómo funciona el mercado financiero“.

Al cierre, desde la Suseso no han respondido a las preguntas sobre este último punto.