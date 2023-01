Davor Harasic, abogado de Mateluna: “Me habría gustado que solo se hubiese indultado a Jorge”

11 de Enero de 2023

El defensor del ex frentista consideró que "no es posible" que el presidente Boric no supera que el condenado era culpable para el sistema judicial.

Davor Harasic, ex decano Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y abogado del ex frentista Jorge Mateluna, reconoció que hubiese preferido que el presidente Gabriel Boris solo hubiese indultado a su defendido, sin incluir a los 12 presos del estallido social.

El abogado analizó el tema luego de la crisis política que generaron las “desprolijidades” reconocidas por el Gobierno a la hora de entregar el beneficio, que derivaron en la salida de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y del jefe de gabinete Matías Meza-Lopehandía.

Las críticas se centraron en el caso de Luis Castillo, un condenado que fue incluido en la lista y que tenía un extenso prontuario de delitos comunes cometidos años antes del estallido social.

En una entrevista a La Segunda, Harasic comentó que “me habría gustado que solo se hubiese indultado a Jorge. Todo habría sido más simple; ahora lo mezclan con Castillo y los llamados presos del estallido, con los que él no tiene nada que ver”.

El académico nuevamente fue consultado por las declaraciones del mandatario, quien defendió el indulto a Mateluna asegurando que tenía la “profunda convicción” de que era inocente.

“No me voy a pronunciar. Sí puedo decir que Mateluna, para el sistema judicial, no es inocente porque hay una sentencia que lo declara culpable. Por eso la Corte Suprema contestó lo que le contestó”, comentó.

En ese sentido, el abogado añadió que “no conozco lo suficiente a Boric, pero me da la impresión de que es un hombre muy prístino. No es posible que no sepa que Mateluna, para el sistema, es culpable, siendo él abogado además. A lo mejor lo que quiso decir es que él no lo siente así“.

Además opinó sobre lo ocurrido con la ex ministra Ríos, que estuvo a cargo de la cartera de Justicia siendo socióloga. “Me parece que el ministerio es tan técnico que debe ser difícil ejercerlo si no eres abogado. La ex ministra Ríos es una persona brillante, de una gran calidad humana. Pero a mí no se me ocurriría ser ministro de Salud, ¡tampoco de Justicia!“, comentó.

Intentos para invalidar el indulto

Davor Harasic también habló sobre los intentos de anular el indulto a Jorge Mateluna, los que fueron expuestos por la oposición y por algunos abogados.

El ex decano se refirió en específico al ex ministro de Justicia, Jaime Campos, quien durante el gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet se negó a firmar el indulto para el ex frentista, y que ahora señala que el beneficio puede ser revocado.

“Quiero harto a Jaime, pero él tiene un tema personal por el cual no se atrevió a firmar (en 2018) y ahora está con mil elucubraciones. Mira, hay personas que afirman que los decretos son revocables, pero he conversado con los abogados más respetables del Derecho Administrativo y ellos afirman que no, algo que por lo demás enseñan en sus textos. Hay mucha literatura”, comentó.

Por la opinión del también ex ministro Isidro Solís -que acusó problemas en el fundamento del indulto-, Harasic dijo que “está totalmente equivocado. Pero no es momento de explicar por qué. Los argumentos los daré si alguien se atreve a impugnar”.

Por el doble indulto que estaría recibiendo Jorge Mateluna, el profesor comentó que es legítimo debido a que durante la primera vez (2004) se otorgó “en virtud de una ley creada para condenados por delitos perpetrados tras el retorno a la democracia”, lo que implicó la reducción de una cadena perpetua a 10 años de prisión, los que cumplió.

“Lo que hay ahora es un decreto presidencial que deja sin efecto la pena (de 11 años por robo con intimidación por el asalto al banco de los que ya cumplió 8)“, detalló.