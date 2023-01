Ministro Muñoz afirmó que la tarifa del transporte público “sigue congelada” y responde por supuesta alza de $100

11 de Enero de 2023

El ministro de Transportes ratificó que el valor del pasaje será próximamente descongelado, pero descartó una alza busca en el corto plazo.

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, señaló que la tarifa del transporte público sigue congelada, abordando los planes para una inminente alza en los pasajes del sistema Red y del Metro de Santiago.

El precio de la locomoción colectiva santiaguina ha permanecido sin variaciones desde octubre de 2019, cuando el anuncio de incremento de $30 desató las protestas que derivaron en el estallido social.

Durante el año 2022 el Gobierno logró mantener la tarifa congelada, pero adelantó que en 2023 se iniciaría un proceso de “descongelamiento”, con un alza paulatina en los valores.

El anuncio fue cuestionado por representantes del Frente Amplio (FA) y del Partido Comunista (PC), quienes señalaron que el alza en el pasaje impactaría a las familias en un periodo de alta inflación, además de considerar los efectos políticos de subir el pasaje.

Pasajes siguen congelados y se descarta alza de $100

De acuerdo a una nota del diario El Mercurio, el Gobierno informó durante el último comité político que mantendría la tarifa congelada durante el primer semestre de 2023 y que el alza sería de menos de $30, además de no aumentar el valor de la tarifa de estudiantes y de adultos mayores.

El ministro Muñoz comentó la situación y en una entrevista a canal 24 Horas reconoció que “es difícil que la tarifa esté congelada para siempre, porque exige recursos importantes del Estado, por tanto, va a llegar un momento en que va a haber que descongelar las tarifas y empezar de alguna manera a incorporar un aumento tarifario a poder ayudar a reducir un poco los subsidios que el sistema requiere”.

En ese sentido, el secretario de Estado planteó que “cualquier aumento de tarifa se iba a anunciar oportunamente, sería un aumento que sería gradual, no sería de golpe y al mismo tiempo que no sería de grandes volúmenes, alguna gente ha hablado de $100, eso no es así“.

“Por lo tanto, mientras no lo anunciemos la tarifa sigue congelada y espero pronto poder dar un mejor panorama de cómo va a ser ese descongelamiento”, detalló.

Sobre las fechas en las que se concretaría el alza, el ministro comenzó que “prefiero no comprometerme”, enfatizando que los incrementos se realizarán de forma gradual.