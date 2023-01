USS presenta su Centro de Estudios para la acción y prevención en Seguridad Pública y Crimen Organizado en Chile

12 de Enero de 2023

Para ello realizó un workshop que contó con la presencia de importantes profesionales especializados en la materia, entre ellos Ignacio de Lucas, Fiscal Nacional Antinarcóticos de España y Coordinador de la Red de Fiscales Antidrogas de Iberoamérica.

La seguridad pública y el avance del crimen organizado se ha convertido en un tema importante en Chile y el mundo, es por eso que la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián (USS) creó el Centro de Estudios para la acción y prevención en Seguridad Pública y Crimen Organizado en Chile (CESCRO).

Éste tendrá el objetivo de contribuir al debate nacional desde la perspectiva penal en un ámbito complejo como es la seguridad pública, y dependerá del Centro de Derecho Público y Sociedad (PublicUSS).

Para presentar el CESCRO se llevó a cabo el Workshop en Seguridad Pública y Crimen Organizado. En las palabras de apertura, José Rodríguez, rector de la USS, señaló que “con la creación de este Centro de Estudios queremos posicionarnos como una universidad que hace un aporte constructivo a estos temas que nos mantienen en alerta”.

A su vez, el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la USS, Andrés Chadwick, dio la bienvenida, invitando a que ésta no sea la única vez, sino que sean muchas más la actividades en donde se pueda compartir en tema de relevancia nacional.

“Hemos tomado una iniciativa no fácil, pero sí esa misma exigencia nos ha llenado de motivación y de mística para poderla emprender porque sentimos que estamos haciendo algo que puede aportar al país, contribuir, y esa es nuestra principal motivación”, declaró Chadwick.

En la actividad estuvieron el director general de Carabineros, Ricardo Yáñez; el director general de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz; Luis Toledo, director de CESCRO y ex director de la Unidad Especializada en Tráfico Ilícito de Estupefacientes de la Fiscalía Nacional; y el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara. Este último compartió una exposición inaugural donde indicó que actualmente es necesario pensar en la seguridad más allá de las instituciones.

“En lo que se están embarcando es algo tremendamente necesario y, particularmente a nombre del Gobierno y nuestro Ministerio del Interior, quiero reconocer la importancia de que esto esté naciendo”, afirmó Vergara.

Luego se dio espacio al panel “El rol de la inteligencia en el combate al crimen organizado”, moderado por Jorge Burgos, ex ministro del Interior y miembro del CESCRO, quien mencionó que no hay duda de que estamos en un problema frente a la seguridad, pero no estamos en un punto de no retorno.

“Eso es muy esencial asumirlo. Tenemos una institucionalidad uniformada, civil y en materias de inteligencia mejorable, pero no partimos de cero. Desde esa perspectiva, quienes queremos colaborar en las propuestas debemos tener presente aquello, tenemos una oportunidad como país de poder enfrentar este fenómeno con muchos mejores resultados”, aseveró Burgos.

En ese panel fueron parte de la conversación Luis Marcó, director de la Agencia Nacional de Inteligencia; Guillermo Holzmann, analista internacional; Pilar Lizana, Investigadora de Seguridad Pública en AthenaLab; y Claudio Ramírez, director de la unidad Nacional de Sistema de Análisis Criminal de la Fiscalía Nacional.

Otro panel fue el de “Regulaciones necesarias para abordar el problema del crimen organizado en Chile”, moderado por Felipe Harboe, ex subsecretario del Interior y miembro de CESCRO, y la participación del senador Kenneth Puch y de Raúl Núñez, Profesor de Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica.

En la misma jornada tuvo lugar la charla magistral “Desafíos del Crimen Organizado Transnacional” dictada por Ignacio de Lucas, Teniente Fiscal Antinarcóticos de España y Coordinador de la Red de Fiscales Antidrogas de Iberoamérica; quien expresó que en la lucha contra la actuación y actualización es constante.

“Mi experiencia de 25 años como Fiscal y los últimos 15 en la antidroga dice que podemos contener el crimen organizado, preservar nuestras instituciones para que la democracia funcione y los ciudadanos dispongan de unos niveles de seguridad que les permita ejercer sus derechos libremente, pero no erradicarlo. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que ustedes disponen de una institucionalidad muy fuerte y por encima de la media de Latinoamérica“, sentenció.

A su vez, los alcaldes Carolina Leitao (Peñalolén), Rodolfo Carter (La Florida) y Henry Campos (Talcahuano) fueron parte de la conversación “Las manifestaciones del crimen organizado en los territorios y las herramientas para enfrentarlos”, moderada por Pía Greene, ex jefa de la división de Seguridad del Ministerio del Interior y miembro de CESCRO.

La presentación del CESCRO finalizó con las palabras de Angela Vivanco, ministra de la Corte Suprema de Justicia y asesora académica de la USS, quien agradeció la invitación pues “es muy importante que, desde distintas mirandas, órganos, y situaciones geográficas, políticas, sociales podamos discutir e intercambiar ideas sobre los temas de seguridad pública y crimen organizado que nos preocupan a todos los chilenos”, concluyó.