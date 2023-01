Pensión Garantizada Universal: Congreso despacha ley corta que amplía universo de beneficiarios

18 de Enero de 2023

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, señaló que “esta ley genera la posibilidad que 70 mil personas mayores se incorporen a la Pensión Garantizada Universal".

El Congreso despachó el proyecto de ley corta que busca corregir el universo de referencia de la Pensión Garantizada Universal (PGU) y ampliar la cantidad de beneficiarios.

De esta forma, el proyecto que se estima aumentará en alrededor de 70 mil el número de beneficiarios de la pensión no contributiva, cumplió con todos sus trámites legislativos. Así, está en condiciones de convertirse en ley.

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, señaló que “esta ley genera la posibilidad que 70 mil personas mayores se incorporen a la Pensión Garantizada Universal. Queremos recordar que el aumento de la cobertura del 60% al 90% de la PGU partió en agosto del año 2022, desarrollando el Instituto de Previsión Social distintas gestiones para poder llegar a las y los beneficiarios. Sin embargo, se instalaba entre varias personas una sensación de injusticia, porque no entendían el motivo por el que no calificaban, ya que no eran parte del 10% más rico de la población”.

Añadió que “así, la ley ha tenido una mejoría importante que va a permitir que ingresen 70 mil personas más, de las cuales 24 mil de ellas que ya habían presentado su solicitud y fueron rechazadas con motivo de la ley vigente, serán recalificadas de oficio sin tener que presentar nuevamente solicitud, a fin de que puedan empezar a recibir este beneficio”.

Por su lado, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó que “con la aprobación de este proyecto, estamos cumpliendo con otro de los compromisos que suscribimos con motivo de la discusión de la Ley de Presupuesto del 2023”, cuando el tema de la cobertura de la PGU fue discutido.

De acuerdo con lo expuesto por el Ejecutivo ante las diferentes instancias legislativas, bajo el actual mecanismo de cálculo, que fue establecido en la Ley 21.419 que creó la PGU a inicios de 2022, se restringió el umbral para definir el 90% que calificaba para recibir el beneficio, toda vez que la población mayor de 65 años es más pobre que la población total del país. De este modo, personas que no forman parte del 10% más rico de la población total del país no accedían al beneficio por el parámetro definido en la mencionada ley.