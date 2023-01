VIDEO – Tiroteo en Mall Plaza Egaña tras robo a tienda de artículos electrónicos

29 de Enero de 2023

Según detalló Carabineros, 15 personas vestidas con overoles blancos irrumpieron en la tienda MacOnline.

Un grupo de delincuentes protagonizó un asalto a mano armada en una de las tiendas del Mall Plaza Egaña, que se ubica en la comuna de La Reina.

El General Marcelo Lepin, Jefe de la Zona Santiago Oeste, informa que carabinero de civil frustró asalto a una tienda en Mall Plaza Egaña. Hay intensas diligencias en terreno para identificar a los responsables, que huyeron tras la acción del carabinero. pic.twitter.com/9HBpE6jYIj — Carabineros de Chile (@Carabdechile) January 29, 2023

Un funcionario policial de civil que estaba en el lugar se enfrentó a los asaltantes, lo que generó un tiroteo.

“Alrededor de las 15:00 horas, en circunstancias que un oficial de Carabineros en calidad de franco estaba con su familia haciendo algunos trámites particulares, en una acción valerosa se encontró de frente con este asalto que afectaba a una tienda de Mac Online”, indicó el general Marcelo Lepin.

“A raíz de esto, el oficial siempre privilegiando que no salga ninguna persona civil lesionada que no tuviera nada que ver con esta banda de antisociales, repelió el ataque porque empezó a perseguirlos con la finalidad ojalá de lograr la detención o por lo menos frustrar el asalto, y logró efectivamente frustrar este robo, impactando con su arma particular por lo menos a uno o dos de estos antisociales, los cuales se dieron a la fuga en dirección desconocida”, detalló el uniformado.

Lepin detalló que “de acuerdo a lo que nos informa este oficial en calidad de franco serían alrededor de 8 o 10 sujetos”.

“Llegan en dos vehículos, hay personas que obviamente están esperando, manteniéndose al volante de estos dos vehículos, y en la huida, una vez que ya fueron sorprendidos por este oficial, emprenden su huida tirando miguelitos en la calzada para evitar el seguimiento de ellos”, puntualizó.