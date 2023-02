“A todo el mundo le decía que Chile era seguro”: el furioso descargo de argentino asaltado en Viña

17 de Febrero de 2023

El afectado es un periodista que relató los hechos que, por ahora, no tienen detenidos.

El miércoles 15 de febrero se conocieron los detalles de un violento incidente que protagonizó un grupo de al menos seis delincuentes en el Mall Marina Arauco de Viña del Mar y el Boulevard de esta misma ciudad de la Región de Valparaíso.

A simple vista y en medio de esta concurrida zona de la Ciudad Jardín, estos sujetos atacaron a una pareja de turistas argentinos que veían cómo estos asaltantes irrumpían a punta de piedras en la multitienda Ripley del centro comercial.

Ariel Mansilla y su esposa fueron los más afectados. El visitante trasandino es periodista y contó a los medios de su país lo sucedido.

“La hemos sacado muy barata. Todo empezó porque vimos que estaban atacando una tienda con piedras. Me quedé un segundo parado mirando y me agarran. Siempre he venido de vacaciones a Chile y a todo el mundo le decía que era un lugar seguro. Pero según me han contado, hace tres años que es otra cosa, no hay respeto por los Carabineros y hay mucha inseguridad”, dijo el profesional a Canal 10.

“Lo que más impotencia da es que nadie te ayuda tampoco, todos los de las tiendas lo veían y nadie hizo nada”, agregó Mansilla.

De acuerdo a informaciones policiales, los implicados pertenecen a la banda de “Los Pampers”, agrupación de menores de edad que frecuentemente comete delitos en este sector viñamarino. De hecho, Carabineros asegura que en las últimas semanas han sido detenidos más de 20 adolescentes por delitos similares al que sufrió esta pareja trasandina.