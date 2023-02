Presidente Boric revela sus canciones favoritas de Nirvana y sus discos preferidos de Blink 182

21 de Febrero de 2023

El mandatario está de vacaciones en Santiago, desde donde monitorea el desarrollo de los incendios forestales en la zona centro y sur.

Mientras la emergencia de los incendios forestales se reactivó durante el fin de semana, el presidente Gabriel Boric determinó dejar a su equipo de trabajo en la zona centro sur del país para tomar algunos días de vacaciones, los que fueron interrumpidos por el reinicio del fuego.

La imagen del mandatario paseando en bicicleta por Santiago le valió muchas críticas, por lo que la ministra del Interior salió a explicar su agenda. “Ha tenido algunos días de descanso interrumpidos por días de trabajo y esa va a seguir siendo su situación a futuro, porque no hay condiciones para tener el descanso que todos pensábamos que él requería”, dijo Carolina Tohá.

En medio de su asueto, el jefe de Gobierno se dio un tiempo para comentar sus gustos musicales a través de su perfil oficial de Twitter. Boric respondió la pregunta “¿Cuál es tu canción favorita de Nirvana?” que compartió la cuenta Classic Rock In Pics que acompañó con una imagen del grupo que lideraba el fallecido Kurt Cobain.

“Difícil elegir sólo una, pero estaría entre ‘Frances farmer will have her revenge on Seattle’, ‘Sappy’ y ‘D-7’“, escribió el presidente. “¿O ‘Serve the servants?'”, agregó.

Boric y los inicios de Blink 182

El presidente Gabriel Boric, además, se dio el tiempo para contestarle a un usuario que le sugirió que invitara a La Moneda a los estadounidenses de Blink 182 en el marco de su presentación en el próximo Lollapalooza.