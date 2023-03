Minsal lidera encuentro con senadores y diputados de las comisiones de salud por proyecto de ley de Isapres

6 de Marzo de 2023

"Acá no pueden haber recursos fiscales adicionales tampoco se trata de un salvataje a las Isapres sino más bien cómo logramos darle viabilidad financiera para garantizar los derechos de los tres millones de afiliados", indicaron los parlamentarios.

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, junto al Superintendente de Salud, Víctor Torres, y director de Fonasa, Camilo Cid, se reunió con los miembros de las Comisiones de Salud del Senado y de Diputados, en el marco de la mesa de trabajo que se realiza en torno al proyecto de ley de Isapres que el Ejecutivo enviará próximamente al Congreso.

En el encuentro las autoridades de Salud presentaron los contenidos generales del proyecto de ley en preparación, junto con recoger las opiniones de los parlamentarios en torno a la materia.

La ministra Aguilera agradeció la asistencia de los parlamentarios resaltando que “esta es una situación compleja y que requiere un apoyo transversal. Nosotros sentimos que la preocupación de todos los sectores está poner al centro las necesidades de Salud de la población y en particular en esta caso, las necesidades de los 3 millones de afiliados a las Isapres. Y también el evitar los efectos sistémicos que tendría una aplicación de fallo en forma no progresiva, no prudente o responsable, que es lo que nosotros estamos planteando como propuesta”.

Agregó que “lo que hemos planteado hoy día es una propuesta en que tratamos de ser responsables, en el sentido de que tenemos que dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema, pero a la vez con prudencia, de manera de permitir que efectivamente se pueda dar cumplimiento a ese fallo, se puedan hacer las devoluciones de los cobros en exceso, pero que también la gente no tenga riesgo de sus coberturas financieras y su acceso a los prestadores. Al mismo tiempo también enfrentar la mayor migración que hemos tenido de personas a Fonasa, donde también tenemos que reforzar la protección financiera de todos ellos”.

El presidente de la comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Tomás Lagomarsino, destacó la labor realizada por el Ministerio de Salud afirmando que “hoy ha quedado demostrado que el Ministerio de Salud, la ministra y los equipos técnicos del ministerio han estado acuciosamente trabajando en esta materia y hoy nos han presentado las líneas generales con mucha responsabilidad, de forma simple y concreta… Yo quiero valorar y agradecer la presentación que ha hecho la ministra, la doctora Aguilera, también el superintendente, el doctor Víctor Torres, que lo han hecho con una claridad muy importante y también con propuestas claras, concretas y que ya yo anticipo tienen una transversalidad política para poder avanzar rápidamente en ambas cámaras del Congreso”.

Por su parte, el presidente de la comisión de Salud del Senado, Francisco Chahuán, también valoró las gestiones que ha realizado la ministra de Salud, Ximena Aguilera, señalando que “en el día de hoy el Ministerio, la superintendencia y Fonasa nos han presentado una propuesta respecto de cómo debiéramos garantizar los derechos de los más de tres millones de afiliados a las Isapres, coincidimos también en términos que acá no pueden haber recursos fiscales adicionales tampoco se trata de un salvataje a las Isapres sino más bien cómo logramos darle viabilidad financiera para garantizar los derechos de los tres millones de afiliados y cómo somos capaces también de cumplir el fallo de la Corte Suprema”.