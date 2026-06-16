La medida beneficiará a trabajadores de todo el país e incluye modificaciones a beneficios asociados, como la asignación familiar y el subsidio familiar.

El Senado aprobó y despachó a ley el proyecto que reajusta el ingreso mínimo mensual en Chile, dejando la iniciativa lista para su promulgación y posterior publicación en el Diario Oficial.

La medida contempla un incremento del salario mínimo y ajustes asociados a beneficios como la asignación familiar, la asignación maternal y el subsidio familiar.

Con la aprobación del Congreso, el sueldo mínimo para trabajadores mayores de 18 años y menores de 65 años aumentará desde los $539.000 a $553.553.

Nuevo sueldo mínimo en Chile: cuánto aumentará y qué cambios contempla la ley

El reajuste tendrá carácter retroactivo y comenzará a regir desde el 1 de mayo de 2026, por lo que las diferencias deberán ser pagadas mediante las respectivas reliquidaciones.

La normativa también establece que el ingreso mínimo para trabajadores menores de 18 años y mayores de 65 años será de $412.938. Además, se contempla una nueva actualización automática a partir del 1 de enero de 2027, la cual considerará la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada entre mayo y diciembre de 2026.

Tras la aprobación del proyecto, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, destacó que “va a haber un segundo ajuste el 1 de enero de 2027, para poder compensar todo el IPC del año 2026”. Asimismo, explicó que “este reajuste va a compensar todo el aumento del IPC”.

Durante el debate legislativo también se abordó el escenario económico y laboral del país. En ese contexto, Rau sostuvo que “este proyecto tiene una dosis de realidad. Tenemos una tasa de desempleo del 9,1% y de 10,5% en las mujeres. Hay 950 mil desempleados que no obtienen ingresos”.