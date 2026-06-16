Las alertas que encendió en el oficialismo la remoción de Castro de la Subsecretaría de la Mujer y la señal de Kast al mantener el cargo para RN

AGENCIA UNO

Como una señal preocupante para la agenda de la mujer se recibió la remoción de Daniela Castro (RN) de la subsecretaría de la cartera que lidera la ministra Judith Marín (Partido Cristiano).

La decisión de sacar a Castro a 97 días de haber asumido fue tomada por el mismo mandatario al constatar que la relación entre la exsubsecretaria y Marín estaba irremediablemente rota y que el conflicto estaba escalando a nivel de partidos políticos. Mientras RN respaldaba el trabajo de Castro, los socialcristianos reclamaron un intento de “boicot” contra la única ministra que tienen en el gabinete.

La diputada Sara Concha, presidenta del recientemente conformado Partido Cristiano, ya había advertido que la situación era inmanejable al punto de decir públicamente que Marín debía pedir la renuncia para acallar el ruido en el ministerio. Y finalmente fue así.

La determinación de Kast, sin embargo, no fue bien recibida por todo el oficialismo. Desde Chile Vamos no sólo se cuestionó la remoción de Castro, que es una de las figuras de la nueva generación de RN, sino también por el rumbo incierto del ministerio al mando de Marín.

“Me preocupa es que no sé cuál es el rumbo que tiene el Ministerio de la Mujer. A mí me gustaría que estuviera la persona más idónea, porque es un ministerio muy relevante, dado incluso lo que estamos viviendo hoy día las mujeres en materia de violencia, en materia de desempleo. Yo quiero saber hacia dónde va el Ministerio de la Mujer, porque no sé hacia dónde va”, emplazó la vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón (RN).

La diputada Marlene Pérez (IND-UDI) también expresó su preocupación con la decisión de remover a Castro señalando que “es muy preocupante que un ministerio tan importante y de tanta relevancia esté haciendo noticia por este tipo de situaciones. Hoy más que nunca se necesitan señales claras para las mujeres en materias tan importantes como la seguridad, el empleo y el acompañamiento frente a las distintas dificultades que enfrentan día a día”.

La señal de Kast a RN

Consciente del ruido en las filas oficialistas, el presidente Kast optó por mantener en el cargo a una militante de Renovación Nacional con el fin de no seguir tensionando la relación con el partido liderado por Andrea Balladares.

Se trata de la exdiputada y hasta ahora seremi, Marcia Raphael, quien asumirá la subsecretaria desde la jornada del miércoles.

El presidente abordó la situación la tarde de este lunes con dirigentes de RN que llegaron hasta La Moneda, entre quienes se encontraba la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), quien ya le había solicitado al mandatario intervenir en la situación.