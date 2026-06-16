Suprema abre cuaderno de remoción a Daniel Urrutia y a otros 41 funcionarios por licencias médicas

Esto, a pesar de que en mayo pasado, la Corte de Apelaciones de Santiago absolvió al polémico magistrado de recibir sanciones por viajar en dos ocasiones fuera del país mientras estaba con licencia médica.

AGENCIA UNO

La Corte Suprema anunció la apertura de cuadernos de remoción para 42 funcionarios del Poder Judicial por eventual mal uso de licencias médicas, entre los cuales se encuentra el juez Daniel Urrutia, del Séptimo Juzgado de Garantía.

La medida fue anunciada por la presidenta del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich, quien detalló que se revisaron 104 sumarios contra jueces, ministros de Corte, relatores y secretarios, quienes habrían salido del país cuando se encontraban con reposo médico.

Ante esto, Chevesich precisó que se iniciaron procesos de remoción a 42 personas, a los que se suman otros 14 funcionarios que fueron informados de esta situación la semana pasada, llegando a un total de 56 involucrados.

“La Corte Suprema tiene la obligación de velar por el cuidado del Poder Judicial, por su legitimidad ante una sociedad democrática de derecho, ante malas conductas que afectan su imagen, deteriora su estatura moral degrada su credibilidad o alimenta el desprestigio de la judicatura. El procedimiento que aplica aquí es el artículo 80 de la carta fundamental”, aseveró la presidenta de la Corte Suprema.

Por su parte, el abogado de Daniel Urrutia, Carlos Quezada, declaró a MegaNoticias que “en relación a la decisión de hacer uso de la facultad del artículo 80 de la Constitución por parte del pleno, en votación dividida, solo podemos decir que el magistrado Urrutia acata la decisión del pleno, sin perjuicio de las acciones legales que tiene a su alcance y que se defenderá en el procedimiento de remoción y demás instancias legales que correspondan”.

Esto, a pesar de que en mayo pasado, la Corte de Apelaciones de Santiago absolvió al polémico magistrado de recibir sanciones por viajar en dos ocasiones fuera del país mientras estaba con licencia médica, entre enero de 2020 y octubre de 2022.