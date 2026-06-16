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Política

Daniela Castro evita la controversia en su adiós del Gobierno: “Si a la ministra le va bien, a las mujeres les va bien”

La ahora saliente autoridad evitó profundizar sobre sus conocidos roces con la ministra de la Mujer, Judith Marín.

Foto del editor Cristián Meza
Cristián Meza
AGENCIA UNO

El presidente José Antonio Kast solicitó este martes la renuncia de Daniela Castro (RN) como subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, poniendo fin a la tensa relación que mantenía con la titular de la cartera, Judith Marín (PCCh).

A su salida de La Moneda, la militante de RN agradeció al jefe de Estado “por el honor de haber servido a mi país. Yo soy formada en Derecho Público, que es una rama del Estado muy valorada para los que nos dedicamos al derecho administrativo, así que bueno, feliz de haber tenido la oportunidad”.

Consultada sobre su paso por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Daniela Castro reconoció que “estos tres meses fueron muy intensos, de trabajo muy valorado por el presidente. Tuve una conversación muy grata con él”.

“Hoy día las mujeres son el centro, son lo más importante, tenemos tasas de desempleo de dos dígitos, tenemos obviamente que reforzar la autonomía económica, tenemos que seguir trabajando desde las veredas que estemos”, argumentó la saliente autoridad ministerial.

Castro también dio detalles de su conversación con el presidente Kast que selló su destino en el Gobierno: “Para los que no conocen al presidente, a lo mejor de una forma más íntima, es uno de los políticos que yo valoro; porque se da el tiempo, te mira a los ojos y la preocupación de él dentro de la situación fue muy grata y muy agradable”, expresó.

Respecto a sus constantes roces con la ministra Judith Marín, la ahora ex subsecretaria evitó profundizar sobre el conflicto. “Si a la ministra le va bien, al país le va bien y a las mujeres les va bien“, sentenció Daniela Castro.

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