Ofrecían carne de tortuga y calamar: Seremi de Salud clausura supermercado de barrio Meiggs

14 de Marzo de 2023

Los productos, que eran origen chino, no contaban con autorización de comercialización, el etiquetado correspondiente ni evaluación de su composición nutricional.

El seremi de Salud RM, Gonzalo Soto, prohibió funcionamiento de un supermercado del barrio Meiggs, por incumplimiento reiterado a la normativa sanitaria vigente y de la Ley de Etiquetado de Alimentos.

“Todos los alimentos importados deben respetar las mismas normas que los productos nacionales, como el Reglamento Sanitario de los Alimentos y la Ley de Etiquetado, las que en este caso, no se están cumpliendo y es una falta reiterada en este supermercado. No sabemos los componentes de estos alimentos, que podrían estar prohibidos en nuestro país, o bien generar alguna reacción alérgica o efecto farmacológico”, señaló el seremi de Salud RM, Gonzalo Soto Brandt.

Entre los productos que ofrecía el centro comercial está la carne de tortuga y calamar, mientras que la autoridad recordó que este local ya había sido sancionado.

Además, el Seremi agregó que “hacemos un llamado a no comprar alimentos importados que no tengan etiquetas en español, pues se arriesgan a consumir productos que no han demostrado su inocuidad. Les pedimos denunciar en el sitio web de la Seremi OIRS.minsal.cl o en las redes sociales de la Seremi”.