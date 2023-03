¿Por qué el kilo de palta podría llegar a los $10.000 a fines de marzo?

15 de Marzo de 2023

Esta fruta podría aumentar su precio en torno a los $1.000 por semana.

Si eres fanático de la palta, tenemos una muy mala noticia para ti porque es posible que el kilo de esta fruta llegue a los $10.000 a fines de este mes en Chile.

De acuerdo a Meganoticias, este ingrediente infaltable en las sabrosas comidas, que se utiliza para el desayuno, el almuerzo, la once y hasta en las celebraciones, podría aumentar su precio en torno a los $1.000 por semana.

¿Por qué la palta subirá su precio ?

El considerable aumento de la palta, que debería materializarse dentro de las próximas semanas, se debe al déficit en su línea productiva, producto de la crisis hídrica que enfrenta a nuestro país.

En el último tiempo, debido a su costosa producción agrícola por la cantidad de miles de litros de agua que una plantación de paltas necesita, el valor del kilo de esta fruta ha subido desde los $2.595 a los $6.200.

¿La palta peruana es una buena opción?

Paolo Vega, ingeniero agrónomo y jefe de compras en Veggo, plataforma web y aplicación móvil que comercializa frutas y verduras, indicó al medio antes señalado que “hay que observar atentamente el precio de la palta. Se estima un alza promedio de mil pesos semanales por kilo hasta abril, que es cuando aparece la palta peruana”.

Si bien la llegada de palta peruana es una opción a la hora de elegir el producto, no sería determinante para controlar el alza en el precio.

Gabriel Amaro Alzamora, director ejecutivo de la Asociación de Gremios Agrarios Productores de Perú, señaló que la crisis política en ese país “afectará el mercado para la exportación de palta de este 2023, lo que podría influir negativamente en el precio de venta”.

“Cuando hay una paralización, no solo se paralizan los camiones que están transportando el fruto, sino que además algunos se quedan en la carretera. Están refrigerados y pueden aguantar ahí un par de días. Pero se paraliza la cadena hacia atrás también, porque la gente no puede desplazarse a los campos, así que no se puede cosechar”, concluyó el experto.