Fiscal Nacional pide flexibilizar el secreto bancario: “Mientras el tiempo pasa, la plata corre”

“Además, sería muy útil que cuando hay fundamento grave para aquello, que la UAF pudiera congelar temporalmente los fondos y avisarnos a nosotros después para que también tuviéramos tiempo para congelar”, indicó Ángel Valencia.

AGENCIA UNO

El fiscal nacional Ángel Valencia hizo un llamado a modernizar los mecanismos de persecución financiera para enfrentar el crimen organizado, entre los que destaca flexibilizar el levantamiento del secreto bancario para un actuar más rápido de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

En entrevista con radio Cooperativa, Valencia planteó que si la UAF pudiera tener “más flexibilidad” para revisar las cuentas corrientes “es altamente probable que los informes que nos envían tuvieran más información, llegasen más rápido y, como consecuencia de aquello, nosotros tuviéramos más información para investigar”.

“Siempre que eso sea con más sustento, fundamento y más rápido, puede ser muy útil. Además, sería muy útil que cuando hay fundamento grave para aquello, que la UAF pudiera congelar temporalmente los fondos y avisarnos a nosotros después para que también tuviéramos tiempo para congelar“, indicó Ángel Valencia.

El jefe del Ministerio Público comparó lo que sucede con delitos comunes respecto a otros de carácter económico: “en todas nuestras legislaciones existe causa probable para que un policía te meta en un calabozo para llevarte rápidamente ante un juez porque había motivo y estaba habilitado por la ley para privarte temporalmente de ella”.

“Sin embargo, nos ponemos colorados y se nos eriza la piel por pensar que nos pueden congelar el dinero temporalmente o pueden mirar dónde lo tenemos. Te pueden meter en una jaula, en Chile hasta 24 horas para llevarte rápidamente ante un tribunal, pero la posibilidad de que la plata te la retengan por un tiempo limitado parece que eso sería como un tema tabú”, argumentó el fiscal nacional.

Es por esto que Ángel Valencia aseveró que el proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica puede agilizar aún más el levantamiento del secreto bancario, ya que “todavía hay mucho espacio para flexibilizar y para agilizar, porque mientras el tiempo pasa, la plata corre y se va moviendo”.

“Sería muy provechoso que -por ley- el simple reporte de una operación sospechosa informado por la UAF fuese mérito suficiente para poder congelar temporalmente activos, para poder abrir información bancaria y reducir la exigencia que tenemos hoy día”, sentenció.