Shakira Tower I: el edificio del barrio Meiggs que fue desalojado tras tres años tomado

23 de Marzo de 2023

Carabineros llegó hasta el lugar para desalojar 11 departamentos que fueron tomados, cuyos dueños recurrieron a la Ley Devuélveme mi Casa para la recuperación.

Personal de Carabineros llegó durante la mañana de este jueves hasta el edificio Shakira Tower I, ubicado en el barrio Meiggs, en la comuna de Santiago, para desalojar 11 departamentos que fueron tomados durante más de tres años.

El sitio, ubicado en la calle Conferencia, se había transformado en un foco de inseguridad en el sector, con denuncias sobre asaltos, uso de armas, narcotráfico y prostitución. Los dueños habían sido amenazados por los ocupantes, por lo que tenían pocas opciones para sacarlos.

Los propietarios del conjunto -que abarca 36 departamentos- explicaron que recurrieron a la nueva Ley Devuélveme mi Casa para conseguir el desalojo.

“No podemos desalojar los demás departamentos por el momento, pero sí lo podremos hacer en un futuro no muy lejano, porque la ley no me permite desalojar a una persona que no está individualizada en la demanda”, detalló Eduardo Cole, abogado representante de las inmobiliarias dueñas del inmueble.

El teniente coronel Robinson Villarroel detalló que hasta el momento los ocupantes de los 11 departamentos involucrados en el procedimiento han colaborado y que se actuará en caso de que se encuentren elementos ilícitos como drogas y armas.

El edificio tomado

En octubre del año pasado, a través de un reportaje de CHV Noticias, se conoció que el conjunto de departamentos Shakira Tower I había sido tomado casi en su totalidad por un grupo de personas, que subarrendaban los domicilios.

Uno de los dueños del edificio comenzó que durante tres años no recibió el dinero que le correspondía por los arriendos, quedando impedido de cobrar por las amenazas. Debido a esto pidió la ayuda de las autoridades y la justicia -con la presentación de una demanda civil- para poder recuperar su propiedad.

En diciembre de 2022 la policía realizó un allanamiento en el lugar, en donde se investigó el posible vínculo de la ocupación con el masivo comercio ambulante que mantiene tomada las calles del barrio Meiggs.