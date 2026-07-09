El hecho habría ocurrido mientras el vehículo permanecía bajo custodia policial para la realización de peritajes,

Carabinero confirmó la desvinculación de un funcionario que es investigado por presuntamente haber sustraído pertenencias desde el automóvil en el que falleció un niño de 12 años, víctima de una encerrona ocurrida en la comuna de San Bernardo.

El hecho habría ocurrido mientras el vehículo permanecía bajo custodia policial para la realización de peritajes, luego del violento asalto que terminó con la muerte del menor y dejó gravemente herido a su padre.

Dan de baja a carabinero acusado de robar pertenencias desde el auto de una encerrona donde murió un niño de 12 años

De acuerdo con los antecedentes conocidos, cámaras de seguridad registraron al uniformado retirando distintos objetos desde el interior del automóvil. Entre ellos habría un snack que posteriormente consumió, además de otras especies que pertenecían a la familia afectada.

Tras conocerse estos antecedentes, Carabineros inició un procedimiento interno que culminó con la salida del funcionario de la institución, mientras el caso continúa siendo investigado por el Ministerio Público.

Desde la policía uniformada señalaron que “la institución no tolerará conductas que se aparten de la ley ni de los principios que rigen el actuar policial”, confirmando además la instrucción de un sumario administrativo y la entrega de todos los antecedentes a la Fiscalía.

El episodio provocó una fuerte reacción de la familia del menor, cuyos cercanos manifestaron su molestia al enterarse de lo ocurrido.

El padre del niño expresó su indignación señalando que “es una falta de respeto enorme hacia mi hijo y hacia toda nuestra familia”, agregando que jamás imaginó que algo así pudiera ocurrir mientras el vehículo permanecía bajo resguardo policial.

Mientras continúa la investigación penal, el exfuncionario deberá responder por los hechos que se le imputan, en paralelo a las diligencias que buscan esclarecer completamente lo ocurrido y determinar las eventuales responsabilidades.