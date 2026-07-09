Boric vuelve a La Moneda y se reúne con Kast: “Hemos sido rivales en ideas, pero nos une Chile”

Por su parte, el presidente Kast declaró que “Chile es uno solo. Cuidar la institucionalidad es muy relevante. Todos siempre han dicho que Chile está primero y nos une”.

AGENCIA UNO

Gabriel Boric fue parte de la conmemoración de los 200 años de la Presidencia de la República, donde se volvió a ver las caras con José Antonio Kast, además de compartir con Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Cecilia Morel y la familia de Patricio Aylwin.

En la ocasión, el ex mandatario destacó la invitación del actual jefe de Estado, apuntando a la relación entre ambos y sosteniendo que “hemos sido rivales en ideas y seguramente lo seguiremos siendo, pero nos une Chile. Y tal como lo expresara en una carta que le entregué el 11 de marzo en el Cambio de Mando, como expresidente siempre estaré disponible para lo que la República requiera”.

Boric puntualizó que “esta invitación creo que tiene un valor mucho más profundo que las palabras que cada uno de nosotros pueda dar, representa la continuidad de la República y sus instituciones (…). Cada uno de nosotros pasa, el pueblo y las instituciones quedan”.

En esta línea, reiteró que, a pesar de no compartir la misma postura política que José Antonio Kast, “estoy disponible siempre para contribuir por Chile. Mantengamos la vista en que Chile siempre está primero (…) La figura del presidente de la República no es nada, si es que no hay una sociedad detrás”.

Por su parte, el presidente Kast declaró que “Chile es uno solo. Cuidar la institucionalidad es muy relevante. Todos siempre han dicho que Chile está primero y nos une”.