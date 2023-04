Rodolfo Carter responde a vecina que denunció “infierno” con sus vecinos extranjeros

5 de Abril de 2023

Frente a esta situación, el alcalde Carter hizo un llamado a la joven a acercarse a la municipalidad para presentar una denuncia formal y así poder entregarle asistencia.

Rodolfo Carter, alcalde de La Florida, salió al paso de la denuncia realizada en redes sociales por una vecina de la comuna, quien dio cuenta de los ruidos molestos y música a alto volumen de sus vecinos venezolanos.

“Vivo con mi tata de 91 años, mi mamá y mi hermana. Hace dos años que vivimos este infierno, llegamos del trabajo o la universidad sin poder descansar”, denunció Vicky en su cuenta de Tik Tok.

“Yo ya no sé qué hacer, recurrí a grabar esto a ver si me ayudan, porque ya estoy enferma, me tienen con un estrés, medicada hasta las patas y he bajado como 20 kilos por puro estrés. Llego a mi casa y lo único que quiero es llorar. De verdad que ya no soporto vivir acá, en mi propia casa. Espero luego salir de esta mierda, porque ya llevo dos años soportando esta mierda”, acusó entre sollozos.

“Hemos tomado conocimiento en redes sociales de la denuncia de Victoria, desconocemos más datos de ella y para proceder legalmente, necesitamos una denuncia formal a través de Carabineros, el Juzgado de Policía Local, o a través de la Municipalidad para poder defender el derecho de Victoria y de cualquier persona”, indicó Carter en un video viralizado por la municipalidad.

En esta línea, el jefe comunal recordó que el municipio instauró una ordenanza para restringir la presencia de locales nocturnos en la comuna y hacer frente a ruidos molestos y peleas.