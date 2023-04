Encañonan en la cabeza a conductor en violenta encerrona: “Vi por lo menos tres pistolas”

21 de Abril de 2023

"Pedí ayuda, pero amenazaron a unos vecinos", relató con posterioridad la víctima, que también fue golpeada.

Compartir

Efectivos de la SIP de Carabineros investigan un violento robo de un vehículo ocurrido la noche del jueves en la comuna de Puente Alto, con la denominada modalidad de la encerrona.

De acuerdo a la información proporcionada por la policía uniformada, el delito se produjo en la esquina de calles Los Mañíos con Coquimbo, en la mencionada comuna.

En ese lugar, un grupo integrado por cinco delincuentes aprovechó la luz roja para interceptar el vehículo en el que se trasladaba la víctima.

Junto con golpearlo, los antisociales también lo amenazaron con armas de fuego, tras lo cual fue obligado a bajarse del auto y le exigieron que además entregara todas las pertenencias que llevaba.

Pistola en la cabeza

“Vi por lo menos tres pistolas“, relató con posterioridad a la prensa el afectado, quien narró cómo fue que se produjo el delito del que fue víctima.

“Cinco tipos más o menos, de 25 a 30 (años), con pistola me amenazaron“, contó la víctima. Y añadió que “me pusieron la pistola en la cabeza y en el estómago. Me pegaron en la espalda“.

“Pedí ayuda, (pero) amenazaron a unos vecinos. Y se fueron en dirección de Vicuña Mackenna”, reveló también.

De acuerdo con lo manifestado sobre el caso por el capitán de Carabineros, Óscar González, la víctima resultó con diversas lesiones en la cabeza y la espalda a raíz de los golpes que le propinaron los delincuentes.

“Fue interceptado por un station wagon, marca Nissan de color gris, aunque se desconoce la placa patente del vehículo”, puntualizó el oficial.

Hasta la mañana del viernes no se habían producido detenciones por la violenta encerrona y el robo del vehículo, y según estableció el Ministerio Público, a cargo de las diligencias quedó personal de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP), de la 38a Comisaría de Puente Alto.