Invertir para terminar con el “contagio criminal” es el nuevo objetivo del presidente Boric

9 de Mayo de 2023

La creación de cárceles especiales para el crimen organizado y grandes narcotraficantes se ajusta a la ley que promulgó este martes.

Desde principios de abril que el Gobierno ha intensificado sus análisis y evaluaciones respecto a la construcción de nuevas cárceles. El presidente Gabriel Boric, en el día en que promulgó la Ley Antinarcotráfico, profundizó en los detalles de esta iniciativa que tiene varios objetivos, como terminar con el hacinamiento o la separación de los narcotraficantes más poderosos del resto de la población penal.

El mes pasado el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, ya daba pistas de lo que pretende el Ejecutivo con las 42 mil personas que en la actualidad nutren el sistema carcelario chileno.

“Estamos proyectando la construcción de más módulos y también de otra cárcel. Estamos evaluando la construcción de otra cárcel de máxima seguridad que nos permita tener ahí a los líderes de las bandas criminales… Tenemos actualmente un 110% de ocupación de nuestros establecimientos penitenciarios, lo que ha ido al alza de manera importante, principalmente en el último año”, adelantó el secretario de Estado en esa ocasión.

Pasaron los días y el presidente Gabriel Boric fue más claro y enfático respecto a este proyecto. El Ejecutivo está evaluando cómo financiar esta moción para combatir los delitos que se gestionan desde los recintos penitenciarios.

“Las cárceles no pueden ser fuentes delictuales. Las cárceles cumplen dos fines: uno, el sancionar, y dos, debieran rehabilitar; y hoy día no lo están haciendo y sabemos que muchos delitos se coordinan desde las cárceles. Eso tenemos que cortarlo de raíz. Estamos pensando, lo hemos discutido -en esto tenemos que ser cuidadosos, ver el tema de los recursos-, en una cárcel especial para los grandes narcotraficantes, para que no exista también el contagio criminal”, explicó el mandatario.

Los cálculos del Ministerio de Justicia

“Nosotros tenemos un número de disponibilidad de plazas detenidas desde el 2012. Se han congelado los proyectos de inversiones e infraestructura en los últimos años frente a un aumentos sostenido de las persona privadas de libertad. El Mandatario ha solicitado que en los diseños de las cárceles que siguen, se aumenten los módulos de máxima y alta seguridad y se estén evaluando cárceles de mayores características no sólo para narcotráfico, sino que también para el crimen organizado”, dijo el ministro de Justicia, Luis Cordero.

“Uno de los elementos claves para que tenga éxito el sistema penitenciario, no es sólo que las personas cumplan sus condenas, sino que además tengan la posibilidad de rehabilitarse y para eso lo que tiene que hacer el sistema penitenciario es segregar adecuadamente a las personas para evitar contagio criminológico”, apuntó.