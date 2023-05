Día de la Madre: 1 de cada 2 mamás solteras admite sufrir ghosting en apps de citas al revelar que tenían hijos

11 de Mayo de 2023

El estudio también reveló que otros factores que complican las citas para las madres solteras es la dificultad para encontrar guarderías (27%), y también porque les preocupa lo que puedan pensar su familia o sus amigos (20%).

Este domingo es el Día de la Madre, y la aplicación global de citas, Inner Circle, quiso entender más de la perspectiva que tienen las madres solteras sobre la dinámica de citas.

Por lo mismo, realizó una encuesta a cerca de 200 madres sin pareja, que reveló que más de la mitad de las encuestadas (52%) han sido víctimas de ghosting, al menos una vez, tras revelar que tenían hijos. Esto quiere decir que sus pretendientes les dejaban de hablar o de interactuar con ellas al momento de saber que eran madres.

“El 32% de las usuarias de Inner Circle en Chile son mamás solteras y la principal barrera para ellas a la hora de tener citas es encontrar el tiempo (80%)”, afirmó la CEO de Inner Circle, Masha Kodden.

“Si las mamás solteras tienen poco tiempo para tener citas, no pueden desperdiciarlo en pretendientes que no están listos o abiertos a tener algo serio con ellas. Y eso es lo que mejor hacemos en Inner Circle: mostramos a nuestros miembros gente real que se toma en serio las citas, lo que lo convierte en el lugar perfecto para que las madres solteras tengan citas”, agregó.

En ese sentido, la directora ejecutiva de la plataforma de citas recalcó que si las mamás quieren volver a tener citas, deben usar apps que se dirijan al público que buscan.

“En Inner Circle filtramos a la multitud para que nuestros miembros sólo conozcan a personas reales y afines con las que merezca la pena salir. La mayoría de nuestros usuarios tienen entre 30 y 45 años y saben lo que quieren de la vida y de una relación, así que aquí las madres solteras podrán encontrar perfiles interesantes y bien intencionados”, añade Kodden.

Esto explica en parte por qué la mayoría de las madres solteras encuestadas (41%) han pasado más de un año desde que se separaron sin salir con nadie, mientras que alrededor del 36% de ellas han esperado entre 6 y 12 meses para empezar a salir de nuevo.

Consejos para tener citas exitosas

Si eres madre soltera o tienes una amiga que podría necesitar estos tips, toma nota:

● Sé sincera desde el principio. Es muy triste oír que hay mujeres que han sido rechazadas después de compartir que tienen hijos. Pero es importante recordar que esta reacción tiene que ver con ellos y no contigo. Si eres sincera desde el principio, sólo invertirás tiempo en personas que están realmente preparadas para salir con alguien con hijos. Las mujeres encuestadas están de acuerdo con esto, ya que más del 90% de las madres solteras prefieren decir a sus pretendientes que tienen hijos desde el principio.

● Sé abierta (pero también prudente). Empezar a salir de nuevo con alguien habiendo sufrido una ruptura probablemente será duro, pero es importante no dejar que el miedo a que te vuelvan a hacer daño se interponga en el camino de las nuevas experiencias. Tómate las cosas con calma, pero dale a la gente la oportunidad de conocerte.

● Maneja las expectativas. Es bueno ser sincera desde el principio sobre tus horarios y responsabilidades como madre soltera. Así podrás gestionar tus expectativas y evitar decepciones o frustraciones innecesarias.

● Programa una cita nocturna. Si te preocupan los planes de citas espontáneas o te resulta difícil conseguir a alguien que cuide a tus hijos, planifica una o dos noches antes de lo previsto para que puedas avisar a tus pretendientes cuándo estarás libre y sepas que tienes la noche para disfrutar.

● Céntrate en la calidad, no en la cantidad. Aunque te lleve más tiempo, fíjate bien en los perfiles de las personas -no sólo en sus fotos- y piensa si serían una buena pareja. Ahorrarás más tiempo al no tener que hacer malabarismos con múltiples conversaciones o acudir a citas que no tienen potencial.