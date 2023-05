Costó 3.000 pesos: Punta Arenas arregló tobogán donde quedó atrapado el presidente Boric

14 de Mayo de 2023

El jefe comunal agregó que las labores de reparación tuvieron un costo de 3 mil pesos, ya que cada perno costaba 502 pesos.

El municipio de Punta Arenas finalmente arregló el tobogán donde el presidente Gabriel Boric se quedó atrapado el pasado fin de semana.

El hecho ocurrió en la Plaza Progreso, en momentos que el mandatario se encontraba en su ciudad natal para votar en las elecciones del Consejo Constitucional.

Al respecto, el alcalde Claudio Radonich explicó a El Pingüino que funcionarios municipales concretaron el arreglo, apuntando que “hay un informe que confirmaba que lo que había pasado es que se había separado (la estructura), se solucionó con seis pernos de 15 milímetros, para que volviera a juntarse”.

“Si se hubiera roto ahí hubiera sido un tema mayor, porque estos juegos tipo modulares no se venden por separado. Si hubiese pasado no tendríamos problemas en tomar las acciones de cobro a quien lo rompió, pero en este caso no fue así”, sostuvo el jefe comunal, quien también respondió al oficio del diputado Johanes Kaiser sobre los costos del daño al tobogán.