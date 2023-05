Irina Karamanos: “Las señoras me dicen que tenga una guagua con el Presidente”

18 de Mayo de 2023

Karamanos sostuvo que ha enfrentado una serie de rumores respecto a su relación con Boric y al hecho de no estar casados.

Irina Karamanos reveló las diversas repercusiones que ha generado en su vida personal ser la pareja del presidente Gabriel Boric.

“La ilegitimidad respecto a que la pareja de un Presidente no esté casada evoca muchas cosas. De eso salían comentarios como que yo estaba contratada, dudas sobre la orientación sexual del presidente, si yo era mujer u hombre. Entonces, yo era una persona trans contratada y el presidente una persona homosexual usándome como pantalla”, acusó.

Junto con ello, la cientista política reconoció que ha sido presionada por la opinión pública para tener un hijo con Gabriel Boric.

“Las señoras me dicen que tenga una guagua con el Presidente. Que cuide al Presidente. Me han preguntado mucho por qué no voy a viajes, porque no estoy en tal o cual lugar, lo que es interesante porque nos acompañamos muchísimo. Mi día comienza y termina con un momento para estar juntos”, argumentó.

Irina Karamanos apuntó que “existe la idea demasiado forzada de la pareja como complemento binario. Yo creo que nos complementamos mejor siendo ambos toda la gama de géneros incluyendo ser femeninos y masculinos, a la vez”.

En tanto, dejó ver que tras su salida de Palacio está en búsqueda de trabajo, aunque limitada, ya que evita un puesto en el sector público para evitar cuestionamientos por eventuales conflictos de interés.

“No era un tema muy conversado, pero al hacerlo, vimos que todo el mundo tenía una opinión. A veces el cambio ya está, y uno sólo lo materializa. Me doy cuenta de que había una tradición inerte, que se repetía pero no se estaba revisando”, puntualizó.