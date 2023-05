CyberDay: Especialista en ciberseguridad de Entel entrega recomendaciones para navegar y comprar de forma segura

25 de Mayo de 2023

Los principales consejos son resguardar los datos bancarios, ingresar directamente en sitios web oficiales, evitar conectarte a redes WiFi desconocidas o públicas, entre otros.

Miles de productos y servicios con ofertas únicas son las que invadirán el ciberespacio en este CyberDay 2023 que se realizará del 29 al 31 de mayo. Ante esto se vuelve necesario navegar con una mayor precaución para no caer en manos de los ciberdelincuentes que se aprovechan muchas veces del desconocimiento de los usuarios.

Es por eso que la subgerente de ciberseguridad de Entel, Fernanda Mattar, compartió con EL DÍNAMO algunas recomendaciones que debemos considerar durante este evento y cada vez que realicemos una transacción monetaria a través de internet.

La primera y gran recomendación es siempre ingresar directamente a los sitios web oficiales de los comercios, y no seguir enlaces de terceros. “Para quienes buscan ofertas en este cyber, recomendamos verificar la autenticidad y seguridad del sitio, ¿cómo hacerlo? Corroborando que sea el link correcto, que inicie con https:// y buscar el símbolo de un candado verde en la barra de direcciones. Es importante verificar que esté la letra “S” ya que indica que la dirección web ha sido cifrada y protegida”, indicó Mattar.

Una regla general es evitar conectarse a redes públicas de wifi, especialmente cuando se desea acceder a sitios con información sensible, como, por ejemplo, al pagar durante el cyberday, ya que se da acceso a información bancaria. Esto porque “no todas las redes wifi son seguras. Los ciberdelincuentes pueden obtener los datos ingresados en páginas no seguras, a través de una red pública que no se encuentre asegurada”, dijo la subgerente de ciberseguridad de Entel.

En estas fechas de mayor conectividad y compras online es posible que aumenten los ataques de Phishing y con links falsos. Esos son correos electrónicos o mensajes de textos que aparentan ser importantes, o de una empresa y solicita datos o información bancaria.

En este escenario, el consejo de la especialista es “revisar bien los datos y pensar antes de hacer clic en los enlaces. Ante las sospechas de mail falsos, verificar remitentes antes de contestar o reenviar y nunca entregar información o datos personales ni bancarios. Antes de abrir un correo electrónico, asegúrese de conocer al emisor”.

Agregó que “no solo en cyber, siempre es importante recordar no hacer clics en anuncios, ya que existen ventanas emergentes que pueden contener enlaces maliciosos. También es importante fijarse en las políticas de privacidad de la página y para qué se utilizan las cookies”.

A su vez, es importante contar con un antivirus instalado y actualizado que nos permitirá reducir la cantidad de amenazas que pueden afectarnos y para que bloquee el acceso a sitios web y aplicaciones sospechosos o inseguros.

“Hay que recordar que los virus y malware no solo atacan a computadores. Hoy más que nunca nuestros dispositivos inteligentes como smartphones y tablets también están expuestos a ciberataques, por eso es fundamental estar conscientes de las acciones que realizamos, la información que operamos en nuestros equipos y, sobre todo, educarnos sobre ciberseguridad y aplicarla a diario”, aseveró.

El quinto y último consejo es utilizar contraseñas complejas en routers y smartphones, que incluyan diferentes caracteres, números y símbolos para evitar que sean descifradas con facilidad.

Adicional a las recomendaciones de la subgerente de ciberseguridad de Entel, desde la empresa de tecnología y telecomunicaciones, declararon que “con una gran conectividad viene una gran responsabilidad”. Y es que con el mundo hiperconectado en el que vivimos, se hace imprescindible incorporar la ciberseguridad como una práctica en muchos niveles, ya que nuestra información está en línea.

“Con la digitalización uno de los principales desafíos es que las personas comprendan su responsabilidad en la protección de los datos. Esto tiene que ver con la educación y preparación, porque entre las principales causas de ciberataques están la divulgación accidental de información, la pérdida o robos de equipos electrónicos y la exposición a hackers”, concluyeron.