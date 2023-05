Se busca: Francisco Frei no se entregará a pesar de la orden de detención en su contra

25 de Mayo de 2023

El hermano del ex presidente Eduardo Frei debe cumplir cinco años de cárcel efectiva por delitos económicos que afectan al ex mandatario.

Según el fallo del tribunal de alzada de la Corte de Apelaciones de Santiago, Francisco Frei deberá cumplir con cinco años de cárcel efectiva por estafa, apropiación indebida, administración desleal, negociación incompatible y el gasto de 1.500 millones de pesos en 15 años.

Según la fiscalía, el hermano del ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle falsificó la firma del ex mandatario para conseguir créditos, por lo que estaba con libertad vigilada. No obstante, los cargos que pesan sobre él por delitos económicos que tocan al ex mandatario son motivo para estar en prisión según el tribunal capitalino.

“El modus operandi utilizado por el condenado para realizar sus conductas ilícitas es particularmente reprochable, toda vez que se aprovechó de la calidad de ex Presidente de la República de su hermano Eduardo Frei Ruiz-Tagle –también víctima en esta causa– para efectos de obtener ilícitamente los dineros de las diversas víctimas agraviadas en este proceso, así como para garantizar que cumpliría con sus obligaciones, a pesar de que sabía que no podría hacerlo y que su hermano ni siquiera tenía conocimiento de sus negocios”, reza una parte de la resolución judicial.

“Los ilícitos cuya penalidad es la más alta de los simple delitos y que por su reiteración, los haría merecedores de penas de crimen —de acuerdo a las reglas establecidas Código Penal y Código Procesal Penal—, hacen evidente que el sentenciado tuvo un total desprecio por las normas jurídicas y una actitud refractaria frente el sistema legal chileno”, agrega el fallo.

Francisco Frei no se presentará y seguirá prófugo

Este miércoles por la tarde, el Juzgado de Garantía activó una orden de detención en contra de Francisco Frei, sin embargo, el hermano del ex presidente no se presentará en ningún cuartel para cumplir con lo estipulado por la justicia.

“Por recomendación mía, él está en un lugar seguro aguardando lo qué va a suceder con su suerte procesal en un futuro. No se va a entregar voluntariamente, porque es algo que yo le recomendé, yo lo decidí y él acogió mi sugerencia“, dijo el abogado Juan José Rondón.

“La condición de prófugo no existe. El derecho que él tiene es a la libertad. Todo individuo tiene el derecho humano a la libertad y él está haciendo goce de ese derechos, sobre todo cuando hay arbitrariedades tan grandes como el fallo de alzada”, agregó en La Tercera.