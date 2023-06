Gobierno y pronunciamiento de la Suprema: “La ley corta de Isapres se hace indispensable”

9 de Junio de 2023

Consultado sobre el fondo del pronunciamiento de la Justicia, el ministro Cordero indicó que "al rechazar todas las solicitudes de aclaración, ha sido explícita sobre la interpretación original de esta sentencia, más allá de las discrepancias que algunos puedan manifestar sobre ella".

Luis Cordero, ministro de Justicia, salió al paso del pronunciamiento de la Corte Suprema, que rechazó los recursos de aclaración relacionados con alza de tablas de factores en el marco del fallo de las isapres.

El secretario de Estado recalcó que “en términos sencillos: (la resolución) es general para los afiliados de cada isapre, no es universal para el sistema. Por lo tanto, el proyecto de ley se hace indispensable porque (la devolución) tiene un efecto que no es menor respecto del funcionamiento del sistema en general. Sobre este punto no hay ningún cambio en lo que hubiese resuelto la Corte”.

“Cuando la Corte recibió amparo de derechos en estos casos, amparó a la persona recurrida y a los afiliados a la isapre donde se aplica esa tabla de factores. Por eso hemos hablado de que el alcance es general respecto de la isapre respectiva (…) las isapres recurridas son aquellas respecto de las cuales la Corte decidió los recursos en noviembre, que son las que solicitaron aclaración en este caso”, detalló Cordero.

“En cada una de las aclaraciones, la Corte recordó el siguiente considerando: ‘Al acoger este recurso para dar adecuada protección al recurrente y a todos los afectados con la aplicación de la tabla de factores empleada por la recurrida a sus planes y a los contratos de salud, lo hace extensivo a todos los afiliados de esa isapre'”, sentenció.