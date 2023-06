Ministra de Salud pone sobre la mesa el escenario contra las isapres si la devolución no es universal

6 de Junio de 2023

Frente a las interpretación de la vocera de la Corte Suprema donde sólo los que demandaron a la aseguradoras tendrían reintegro, Ximena Aguilera adelantó lo que pasará en caso de que se confirme este escenario.

Compartir

La nueva interpretación que entregó la vocera de la Corte Suprema al fallo contra las isapres causó sorpresa y generó una serie de trámites de parte del Gobierno para que el máximo tribunal del país realice una aclaración. Ángela Vivanco aseguró que sólo los que demandaron a las aseguradoras de salud privada podrán recibir la devolución de los montos cobrados en exceso desde 2020.

En el Gobierno, la oposición e incluso en las propias entidades estaba claro que todos los afiliados estaban incluidos en la medida los que ascienden a casi 800 mil personas, sin embargo, en bases a las palabras de la ministra sólo podrían ser 100 mil los que están sujetos a reintegro.

La Moneda se activó y pidió una aclaración a través de la Superintendencia de Salud mientras Vivanco sostuvo que es una visión de ella y el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, complementó que son declaraciones personales y exclusivas de la Tercera Sala, donde la vocera es presidenta subrogante.

Proceso de judicialización

En este contexto, la ministra Ximena Aguilera de Salud informó lo que pasará en caso de que se ratifiquen las palabras de Vivanco que desencajaron al Gobierno tras la presentación de la ley corta en el Congreso Nacional y los proyectos en paralelo que buscan terminar con este problema en medio de las crisis de las isapres.

“Desde el punto de vista del proyecto de ley, no nos afecta tanto. El proyecto plantea los elementos que son parte de la sentencia y la gradualidad de su aplicación, pero ni en el mensaje ni en el articulado habla de los montos”, indicó.

La secretaria de Estado precisó que lo que “queremos es que haya una aplicación responsable de la sentencia. De todas maneras, el efecto prospectivo de la aplicación de la tabla de factores también hay que aclarar si es universal o no. Y la idea de la ley es, justamente, tener un tratamiento más homogéneo”, extendiendo la respuesta que ya había entregado Carolina Tohá a horas de que Vivanco generara estas dudas.

“Si la aplicación del fallo no es universal, se abrirá paso nuevamente a la judicialización. El proyecto de ley permite, efectivamente, dar más certidumbre, por lo que se justificaría más incluso si el fallo fuera solamente parcial… Para los abogados, la verdad, es que la sentencia era clara. Y no sólo para los de la Superintendencia, sino que para casi todos los abogados. Hay un grupo de senadores que presentaron un proyecto de ley, los ex superintendentes, Espacio Público, entre muchos otros. Y todos entendían que había una interpretación universal clara”, agregó en entrevista en El País.