Presidente de la Corte Suprema por dichos de Ángela Vicanco: “Son declaraciones personales”

5 de Junio de 2023

"Esta es una decisión de una sala de la Corte Suprema, no es la decisión del pleno de la Corte Suprema", enfatizó Juan Eduardo Fuentes.

El presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, calificó como “un tema absolutamente de la Tercera Sala”, las declaraciones realizadas por la vocera del máximo tribunal, Ángela Vivanco, en cuanto a que los excedentes de las isapres se devolverán sólo “a las personas que demandaron”.

Tras el anuncio realizado por el Gobierno en cuanto a que presentará un recurso de aclaración, Fuentes eludió referirse al fondo del asunto y planteó que “no puedo dar ninguna respuesta sobre ese tema”, aunque sostuvo que lo dicho por la jueza “son declaraciones personales de ella”.

“Ese es un tema absolutamente de la Tercera Sala, y en su competencia es esa sala la que le corresponde emitir cualquier pronunciamiento, dictar cualquier resolución al respecto“, recalcó el presidente de la Corte Suprema al ser consultado esta mañana sobre los dichos Ángela Vivanco.

Sin críticas

En particular, al ser consultado por los dichos de Ángela Vivanco, Juan Eduardo Fuentes fue enfático en asegurar que “no voy a hacer ninguna crítica a la ministra, porque no me corresponde“.

“Esas son declaraciones personales de ella, así que cualquier explicación le corresponde a ella“, aseguró a continuación.

Cuando se le preguntó si apoyaba o no los dichos de la vocera de la Corte Suprema, el juez Fuentes dejó en claro que “yo no puedo estar diciendo que respaldo o no respaldo, porque si hay un tema que llega al pleno, se analiza y se toman los acuerdos“.

Respecto del anuncio del presidente Gabriel Boric del envío de un recurso de aclaración sobre el tema, Juan Eduardo Fuentes indicó que “cuando llegue la aclaración lo veremos, cuál es la tramitación que se le va a dar“, y recordó que “todo recurso de aclaración que llega, llega a la sala correspondiente, no llega a la presidencia“.