“Vi por TV el revuelo que había”: Nancy Márquez reveló la verdad tras su “desaparición”

13 de Junio de 2023

Al robo de su teléfono celular atribuyó la consejera constitucional de la Región de Los Lagos, Nancy Márquez, el episodio durante el cual fue denunciada como persona “desaparecida”, por uno de sus asesores.

La antropóloga se refirió esta mañana al caso y, junto con agradecer la preocupación que hubo por el tema, dio a conocer la razón por la cual no era posible ubicarla durante la jornada de ayer.

“Fui a buscar mi maleta a Estación Central y fui víctima de un hurto, el robo por sorpresa de mi teléfono“, reveló la consejera constitucional en diálogo con Radio Biobío.

Según indicó Nancy Márquez, el robo “me dejó incomunicada en Santiago, a las ocho de la noche, que es muy tarde“.

“La única salida que tuve fue buscar un hotel para quedarme en la noche y no tuve comunicación con nadie hasta hoy en la mañana, que me pude comunicar con mi equipo y con mi familia”, contó la consejera a continuación.

Según aseveró la profesional, hoy “me desperté y vi por televisión el revuelo que había” y que “me comuniqué con mi familia en Ancud, primero que todo, con mi mamá, que es el teléfono que me sé de memoria”.

Márquez contó, además, que su madre se comunicó con el partido Convergencia Social, donde le comentaron la situación.

“Desaparecida”

El lunes un asesor de la consejera denunció su desaparición ante Carabineros. Lo anterior, luego de que Nancy Márquez no diera señales de vida ni respondiera su celular, después de que acudiera a buscar una maleta al Terminal de Buses de Santiago, en Estación Central.

La Brigada de Ubicación de Personas (Briup) Metropolitana de la PDI comenzó las labores para dar con el paradero de la mujer, pero las tareas se suspendieron una vez que se supo que se encontraba bien y en buenas condiciones.