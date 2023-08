Por qué el Gobierno busca cobrar impuestos a compras en el extranjero por menos de US$41

4 de Agosto de 2023

El pacto fiscal que presentó el presidente Gabriel Boric contempla modificaciones en las compras en portales como Aliexpress, Shein, Ebay, entre otros.

Compartir

A cinco meses de ser rechazada la Reforma Tributaria que ingresó el Gobierno en la Cámara de Diputados, el presidente Gabriel Boric presentó esta semana los detalles del pacto fiscal al que pretende llegar La Moneda para recaudar más fondos para, entre otras materias, mejorar las jubilaciones, fortalecer el sistema de salud y tener un sistema tributario “más justo” y ágil.

“Necesitamos mayor crecimiento y recursos permanentes. Se requiere que los que tienen más, pongan más… Hubo un sector que no quiso hacerlo y ustedes saben quiénes son. Mi Gobierno no descansará en aumentar las pensiones, cómo no nos vamos a poner de acuerdo en mejorarle la vida a ellos. La prioridad son ustedes y hay que sumar recursos para personas que han dado su vida en el trabajo”, fueron parte de las expresiones que el mandatario dejó tras anunciar el proyecto.

Este paso que dio La Moneda está guiado por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien construyó seis pilares para este pacto fiscal y, además, diseñó un comité de expertos que lo acompañarán para desarrollar la estimación de cuánto mayor crecimiento puede alcanzar la economía sobre la base de estas iniciativas de impulso y cuál es la recaudación tributaria que esto puede generar.

En este contexto, una de las últimas medidas que el secretario de Estado dio a conocer es uno que ha llamado la atención de los chilenos que tienen por costumbre hacer compras en línea en sitios de origen extranjero.

Aliexpress, Amazon, Shein y Ebay son las más conocidas y podrían quedar sujetas a un impuesto incluido en el pacto fiscal, incluso, si las adquisiciones son menores a los 41 dólares, o sea, 34.905 pesos al valor de este 3 de agosto.

La explicación para impuesto a Aliexpress en el pacto fiscal

“Cerca del 70% de las importaciones de la compra de bienes a través de plataformas digitales están por debajo de los $41 dólares. Pero eso no significa necesariamente que las mercaderías cuesten menos de $41 dólares, porque la existencia de esta exención incentiva a que se subfacture, con el objetivo de no pagar el impuesto correspondiente”, explicó Mario Marcel.

El ministro se refiere a que algunos portales declaran un menor valor de productos adquiridos en el extranjero para que en el país de destino el impuesto sea mucho menor del que corresponde por normativa y del que tiene que pagar la persona.

“La propuesta del pacto fiscal es eliminar esa fuente de evasión tributaria, porque se trata de esto si se está subfacturando, y que las personas y empresas que se dediquen a la actividad importadora, paguen los impuestos que corresponde“, agregó.