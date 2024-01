VIDEO – Los últimos registros de Michelle Silva con vida

24 de Enero de 2024

El material audiovisual se mostró durante la formalización en la que se decretó prisión preventiva para el autor confeso del crimen, Claudio Figueroa.

Compartir

En prisión preventiva quedó Claudio Figueroa Figueroa, el autor confeso del femicidio de Michelle Silva, en San Felipe, en la Región de Valparaíso.

Así lo determinó el Juzgado de Garantía de la ciudad, al concluir la formalización del imputado por el crimen de la joven de 20 años, el pasado 6 de enero.

En el contexto de la audiencia, la Fiscalía dio a conocer algunos videos en los que se observan los últimos minutos con vida de Michelle. Los registros muestran también a Figueroa transportando un gran bulto en un carro de supermercado.

El autor confeso del homicidio de la joven participó de la formalización de forma remota, por lo que no acudió al tribunal.

El presunto homicida fue detenido el sábado por funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), tras confesar ser el autor del crimen.

El tribunal fijo un plazo de 180 días para la investigación.

Los detalles de la confesión de Claudio Figueroa

Durante la formalización del autor confeso del crimen de Michelle Silva, la fiscal regional, Claudia Perivancich, reveló detalles de la confesión que realizó Figueroa cuando se entregó en la PDI.

Entre otras cosas, el imputado admitió que tenía instalada en su teléfono la aplicación Grindr “para poder comprar drogas”.

“La noche del viernes 5 de enero me metí a la aplicación para comprar drogas y encontré el perfil con una foto de una niña escort bonita de cara (…), quien me ofreció psicotrópicos y comencé a hablar con ella para comprarle drogas, dándole las indicaciones para que se pudiera juntar conmigo, diciéndole que debía llegar a calle Maipú”, continuó el relato que le hizo a la policía civil y que leyó la fiscal.

Luego Figueroa reveló que se juntó con Michelle, quien le pidió ingresar a la vivienda para no hacer la transacción en la calle, según detalló la persecutora.

“Estando en la pieza me habló de las pastillas que ella tenía para la venta, me mostró clonas, pero le dije que eso no quería y que me esperara un rato que iba al baño“, añadió Claudia Perivancich.

De acuerdo con el relato que hizo la fiscal, Figueroa admitió que “al llegar unos minutos después, me di cuenta de que (la víctima) tenía mi celular y mi plata en su cartera. Le pedí que me las devolviera, pero no me hizo caso y fue ahí que me descontrolé y no sé en qué momento, miré el velador y vi que el cajón estaba medio abierto y había un cordón de zapatos, así que lo tomé y me acerqué a la niña por la espalda. Ella se encontraba sentada en la cama y por la espalda, la tomé por el cuello con el cordón y la empecé a asfixiar, hasta que me di cuenta de que la había matado“.

Dijo también que al percatarse que Michelle estaba muerta “intenté meterla en un saco de plástico de color blanco“.

¿Qué se sabe sobre la búsqueda de Michelle Silva?

A pesar de que la detención del supuesto homicida, el cuerpo de Michelle Silva sigue desaparecido, por lo cual durante esta semana continúa las intensas labores de búsqueda en el río Aconcagua, sitio donde Claudio Figueroa reconoció que abandonó el cadáver luego de cometer el crimen.

Este martes, la búsqueda se extendió por casi 19 kilómetros a lo largo del río, en un rastreo que contó con el apoyo de un centenar de funcionarios de la PDI y de Bomberos.

Además, la Delegación Presidencial Provincial hizo gestiones con la Dirección de Obras Hidráulicas para realizar un desvío con el objetivo de reducir progresivamente el caudal del río Aconcagua y así facilitar las labores de búsqueda de los equipos de rescate.

Mientras que el superintendente del Cuerpo de Bomberos de San Felipe, David Guajardo, aseguró que a la búsqueda del cuerpo de Michelle Silva se han sumado compañías de San Felipe, Santa María y Los Andes.

“Tenemos un despliegue de aproximadamente 100 bomberos, el cual cuenta con bomberos de Santa María y de Los Andes, más los bomberos de San Felipe. Esta es la cuarta búsqueda en la ribera del río, con la única diferencia de que hoy día, el agua que pasa por el río Aconcagua ya está disminuyendo y los bomberos podrán entrar tranquilamente al río en la búsqueda”, comentó.