Asciende a más de $2 mil millones: detectan irregularidades en Fondo de Ahorro Previsional de Carabineros

22 de Julio de 2024

Se advirtieron incumplimientos en los requisitos establecidos para el otorgamiento de préstamos, como falta de liquidez al momento de la entrega del beneficio, exceso en el plazo otorgado para pagar el préstamo y superación del monto máximo entregado, entre otros.

La Contraloría General de la República (CGR) realizó una auditoría al Fondo de Ahorro Previsional, dependiente de la Dirección de Bienestar de Carabineros, detectando una serie de irregularidades por más de $2 mil millones.

En un primer paso, la Contraloría analizó los aportes al Fondo de Ahorro Habitacional, donde en 91 casos que tenían un ahorro de $2.126.661.994 al 1 de enero de 2018, el Departamento de Bienestar de Carabineros no contaba con respaldos para reconstruir dicho saldo.

“Esto refleja una falta de acreditación en los montos de los ahorros individuales de cada socio, exponiendo a la entidad al riesgo de reflejar en sus sistemas saldos acumulados erróneos, depósitos o giros no registrados en la cuenta de los funcionarios correspondientes, entre otros”, acusó el organismo.

Junto con ello, encontró otros 82 casos de funcionarios que acumularon $511 millones, pero de los que no existía documentación para acreditar el origen de estos aportes como ahorros extraordinarios.

Carabineros devolvió un total de $107 millones a 34 funcionarios desde su cuenta de ahorros extraordinarios, a pesar de tener un préstamo vigente con el Fondo de Ahorro Habitacional.

Contraloría constató 156 casos en que la institución policial devolvió un total de $255 millones, sin verificar que estos socios se hubiesen acogido a retiro o renunciaron al fondo. Por su parte, se descubrieron 28 casos por $48 millones de desembolso, aún cuando los policías hacían uso de una vivienda fiscal.

Préstamos a funcionarios de Carabineros

La Contraloría también analizó los préstamos otorgados con recursos del Fondo de Ahorro Habitacional entre 2015 y 2021, centrando su análisis en las operaciones que no estaban registrados en el sistema y aquellos que figuran terminados.

Ante esto, encontró 28 cheques girados y cobrados por un total de $1.611.883.284, los que no estaban registrados en la base histórica de préstamos, y sobre los cuales Carabineros no proporcionó antecedentes que sustentaran el desembolso. “Sin embargo, con posterioridad, la institución adjuntó datos que permitieron acreditar el desembolso de 21 cheques, quedando siete documentos por justificar por un monto de $428.073.063”.

Se analizaron 101 préstamos históricos que no aparecían anotados en la cartera de préstamos vigentes al 31 de diciembre de 2021, pese a que aún no había expirado el plazo total original del crédito. En 28 de ellos, Carabineros no proporcionó antecedentes que dieran cuenta de un prepago de la deuda. Posteriormente, la institución policial entregó documentos que permitieron acreditar el prepago de seis de ellos, quedando pendientes 22, por el monto de $ 633.749.136.

Además, se advirtieron incumplimientos en los requisitos establecidos para el otorgamiento de préstamos, como falta de liquidez al momento de la entrega del beneficio, exceso en el plazo otorgado para pagar el préstamo y superación del monto máximo entregado, entre otros.