Chile y Perú acortan brechas de conectividad gracias a la cobertura directa al celular de Entel y Starlink

Este avance posicionó a Chile como el primer país de Latinoamérica y el séptimo del mundo en ofrecer este servicio. Tras la reciente habilitación de esta fase en Perú, se convierte en el segundo mercado de la región en implementarlo y Entel consolida su liderazgo tecnológico.

A dos meses desde la ampliación del servicio satelital Direct to Cell (D2C) en Chile, que permite a los usuarios utilizar aplicaciones compatibles en ubicaciones remotas sin servicio tradicional, Entel recientemente habilitó también la Fase 2 de Starlink D2C en Perú, convirtiéndose en la única operadora que conecta a sus clientes en ambos países en zonas habilitadas para esta tecnología dentro del territorio nacional.

Con este avance, los usuarios ahora pueden usar aplicaciones como WhatsApp, AccuWeather, Google Maps y X, esenciales para la vida cotidiana, el trabajo y el turismo, en zonas que no cuentan con servicio de redes terrestre. Esto gracias al servicio D2C de Entel en alianza con Starlink que, a diferencia de las soluciones satelitales tradicionales que requieren equipos especializados, esta permite a los teléfonos móviles comunes conectarse directamente a los satélites.

“Este servicio refleja nuestro compromiso con el desarrollo tanto de Chile como de Perú. Estamos marcando un antes y un después en la conectividad de Latinoamérica. Este servicio pone tecnología de nivel mundial al servicio de las personas, primero con SMS y ahora con aplicaciones satelitales compatibles. Esto se enmarca en nuestro compromiso de conectar a nuestros clientes sin dejar a nadie atrás”, afirmó el vicepresidente B2C de Entel Chile, Matías del Campo, desde los alrededores en Cieneguilla en Perú, probando en terreno esta tecnología.

Hito en Perú

Con el objetivo de conocer el funcionamiento de este servicio en Perú, se realizó un hito de lanzamiento en los alrededores de Cieneguilla, un distrito de Lima que cuenta con zonas de valles fluviales que no cuentan con conectividad móvil terrestre en gran parte de su distrito. Con éxito, se logró experimentar en vivo la conectividad satelital D2C al utilizar las aplicaciones habilitadas, buscando el mapa, revisando el tiempo e incluso enviando audios, mensajes y fotografías por Whatsapp.

En Perú, la implementación de Starlink D2C tiene un impacto aún más profundo considerando que el país cuenta con varias zonas rurales y remotas, donde la conectividad móvil es difícil o directamente no ha sido posible hasta ahora. Con esta alianza, Entel ha cambiado esa realidad. “En Perú la geografía es un desafío, pero con el servicio Directo al Celular, estamos llegando a comunidades que nunca antes

tuvieron acceso a la conectividad móvil. Este servicio es un reflejo de nuestro compromiso con el desarrollo del país y con la inclusión digital”, declaró el gerente general de Entel Perú, Alexis Licci.

En la instancia, también se destacó el crecimiento de Entel en sus 12 años en el país, su inversión en 5G y fibra, y su liderazgo en tecnología, posicionando a Perú como un mercado estratégico y de innovación para la compañía.

¿Cómo accedo a este servicio?

Para utilizar el servicio de conectividad satelital a tu celular, el usuario debe estar en un área sin servicio móvil terrestre, con vista directa al cielo, tener un dispositivo compatible y habilitar el roaming y VoLTE. Para más información visita el sitio de Chile y de Perú.