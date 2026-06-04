Hacienda prepara proyecto sobre secreto bancario: “Conocerán los detalles más adelante”

“Nos parece que la investigación o apertura de cuentas siempre depende del Poder Judicial y no una decisión administrativa”, aclaró el titular de la cartera sobre el proyecto.

De manera sorpresiva, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz (IND), anunció que el Gobierno está trabajando en un proyecto para levantar el secreto bancario, aunque aclaró que mantendrán la vía judicial para acceder a él.

El alzamiento del secreto bancario fue tema de debate durante la administración anterior. Mientras el entonces oficialismo abogaba por la aplicación de esta medida sin que organismos como la Unidad de Análisis Financiero requiriese una orden judicial ante la sospecha de delitos económicos, la oposición defendía que este proceso podía activarse mediante la vía judicial y alertaba sobre eventuales riesgos a la privacidad de las personas.

El debate volvió activarse a raíz de la detención de un ejecutivo del Banco Santander vinculado al Tren de Aragua que se valía de su puesto en la empresa para el lavado de activos. Esto repercutió en una nueva votación en el Senado sobre el proyecto de ley que permite flexibilizar el levantamiento del secreto bancario, que finalmente se postergó para la próxima semana tras un doble empate.

“Hemos sido enfáticos en que nos parece que la investigación o apertura de cuentas siempre depende del Poder Judicial y no una decisión administrativa. Sin perjuicio de ello, les quiero adelantar que este tema nos interesa especialmente en Hacienda. He iniciado un trabajo que partimos hace poco y van a ir conociendo detalles más adelante, posiblemente de una iniciativa que lancemos y preparemos desde Hacienda, que debo ir conversando con los demás ministerios”, adelantó Quiroz hoy desde el Congreso sobre el proyecto.

“Respecto de la persecución de las ilicitudes, actividades ilegales y cualquier supervisión que tenga que hacer la banca en esta materia, el Ministerio de Hacienda toma este tema muy en serio y pensamos que hay formas inteligentes de mejorar nuestra legislación y colaborar más en ello”, precisó.