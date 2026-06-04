Quiroz defendió recortes en salud: es contra “operadores políticos, la ineficiencia y el fraude social”

Las palabras de Jorge Quiroz fueron retrucadas por Anamaría Arriagada, presidenta del Colegio Médico, cuestionando que quiera instalar que Chile es un “país corrupto”.

AGENCIA UNO

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, estuvo presente en la Comisión de Salud del Senado, donde defendió el millonario recorte presupuestario al Minsal, aseverando que se apunta a un racionamiento del gasto público.

El secretario de Estado recalcó que la medida apunta contra “operadores políticos, la ineficiencia y el fraude social”, ya que “lo que estamos viendo de las magnitudes del fraude social en Chile nos hace ser muy optimistas respecto de cómo podemos generar esta racionalización del gasto público sin mayor contratiempo”.

Quiroz reiteró que “las personas que ganan más de un millón y medio de pesos mensuales y que no han pagado el CAE, en su conjunto le deben al Estado 800 millones de dólares. Las personas que ganan más de un millón de pesos, en tanto, deben 1.600 millones de dólares”.

En esta línea, recordó que existe “un grupo relevante de personas, entre el 20% y 30% de los que se vieron beneficiadas con las Becas Chile, no retornó al país cuando tenía que hacerlo y le debe al país hoy una cifra cercana a 150 millones de dólares, que también la vamos a cobrar”.

Pero las palabras de Jorge Quiroz fueron retrucadas por Anamaría Arriagada, presidenta del Colegio Médico, quien en la misma instancia parlamentaria cuestionó que el titular de Hacienda busque plantear que “Chile es un país corrupto”.

“Chile no es un país de fraude y yo hubiera preferido que, en un país con la situación oncológica que tenemos, más la situación de las listas de espera, hubiéramos partido de la premisa de hacer más con lo mismo y no hacer más con menos”, apuntó Arriagada.