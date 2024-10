Ministro Cataldo asumió similitudes del FES con proyecto de Piñera, pero aseveró que “es audaz decir que es lo mismo”

Actualizado el 9 de Octubre de 2024

El titular de Educación, Nicolás Cataldo, reconoció que en el proyecto del FES "hay elementos que quizás conceptualmente son similares" a la iniciativa presentada por el ex presidente Piñera.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, asumió que el proyecto de Financiamiento para la Educación Superior (FES) presentado por el presidente Gabriel Boric tiene similitudes con el que propuso el ex presidente Sebastián Piñera en 2012 para eliminar el CAE, aunque fue enfático que “es audaz decir que es lo mismo“.

Así lo manifestó el secretario de Estado durante la entrevista que le concedió a T13 Radio, oportunidad en la admitió que “quizás no es el proyecto que imaginó el presidente, quizás no están todos los elementos que se plantearon en la campaña“.

“A mi me tocó trabajar en la propuesta sobre solución al CAE en la campaña de Guiller cuando fue candidato presidencial, y muchos de los elementos que tenemos considerados hoy día, los teníamos considerados en ese tiempo“, precisó el titular de Educación.

En la misma línea, el ministro dijo que “si uno mira hacia atrás y observa las propuestas que se presentaron en Piñera, en Bachelet, hay elementos que quizás conceptualmente son similares también“.

Cataldo y el proyecto de Piñera para terminar con el CAE

Consultado sobre lo manifestado por Magdalena Piñera, la hija del fallecido ex presidente Sebastián Piñera, en el sentido de que “nos hubiéramos ahorrado 12 años” si se hubiera aprobado el proyecto para terminar con el CAE en 2012, Nicolás Cataldo aseguró que “eso no es real“.

“Una cosa es que haya elementos que conceptualmente son similares y otra cosa es que los proyectos sean iguales“, argumentó el secretario de Estado.

Luego ahondó en el tema y manifestó que “este proyecto que presentamos ahora no es un crédito, no tiene características de un crédito, no participa la banca, no tiene tasa de interés, la contingencia está por debajo del 10%. Solo estoy señalando elementos que se diferencian de fondo con la propuesta del ex presidente Piñera. No hay un plan de reorganización de la deuda para convertir la deuda en cobrable”, recalcó.

Respecto del FES, Nicolás Cataldo explicó que “tenemos toda una parte que tiene que ver con la reorganización de la deuda de aquellos estudiantes que están en mora, y también de los que no, para poder hacer una mochila menos pesada. Por lo tanto, yo diría que es audaz decir que es lo mismo (que el proyecto de Piñera)”, reiteró.

Finalmente, el ministro aseveró que “reconocer que hay elementos que son similares en el sentido de que operan como elementos del proyecto, naturalmente. Si esto es una discusión que lleva más de 10 años. Entonces, tampoco uno puede ser tan pretencioso de pensar que todo lo que estamos proponiendo es nuevo y es el descubrimiento de la pólvora o de la rueda“, concluyó.