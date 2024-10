Ipsos confirma alta desinformación sobre qué cargos se van a elegir en la elección municipal

Actualizado el 10 de Octubre de 2024

Un sondeo de la empresa Ipsos evidenció que apenas el 21% de los consultados piensa que está bien informado sobre la elección municipal 2024.

Apenas el 21% de las personas entrevistadas creen que están bien informadas sobre la elección municipal, de consejeros regionales y de gobernadores, que se llevarán a cabo los días 26 y 27 de octubre, según reveló la empresa de investigación de opinión pública Ipsos.

En su reporte la empresa precisó que solo el 55% sabe que deberá votar por concejales, mientras que menos de la mitad que habrá elección de gobernadores (42%) y consejeros regionales (45%)..

De acuerdo con el sondeo, en septiembre el 96% de los consultados sabía de los comicios de fin de mes, once puntos más que lo registrado en julio (85%).

Menos de la mitad votará porque le interesa la elección

Ipsos informó que la mayoría de las personas consultadas (68%) considera importante participar en la elección municipal, en tanto que casi y nueve de cada diez encuestados (89%) manifiesta que lo más probable es que concurra a votar.

No obstante, el 47% dijo que irá a votar porque le interesa la elección, mientras que el 30% concurrirá porque es su deber, pero no le interesa realmente, y un 19% para evitar una posible multa por no sufragar.

Ante la posibilidad de ser designado vocal de mesa, el 90% indicó que se presentaría si sale seleccionado, pero solo el 23% lo haría por verdadero interés, un 42% se presentaría porque es su deber y un 25% para no ser multado.

Al analizar los resultados del sondeo, la directora de Estudios Públicos de Ipsos, Alejandra Ojeda, reflexionó que “resulta preocupante el nivel de desinformación de las personas que deben concurrir a votar respecto de los cargos que nos toca elegir, además de que este desconocimiento este concentrado en grupos específicos como niveles socioeconómicos bajos y entre personas jóvenes”.

“Si bien esto es señal de la desafectación con los procesos eleccionarios por parte de la ciudadanía, también es señal de un sistema político que no ha logrado conectar con las expectativas ciudadanas“, concluyó Ojeda.